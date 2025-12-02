"Zootropolis 2" da record

Clamoroso al Cibali. Il botteghino, improvvisamente, si ridesta, con un +78% rispetto a sette giorni prima, trascinato dall'esordio boom di Zootropolis 2 (voto 6,5). Il cartone animato della Disney ha incassato, da noi, 5.064.331 euro (che diventano 5.595.698 considerando anche il mercoledì del debutto), ma, soprattutto, ha messo in cassa, nel mondo, 556.400.000 dollari, record assoluto, per un film di animazione. Insomma, l'insolita coppia di poliziotti antropomorfa, composta da Judy e Nick, incanta in una sceneggiatura perfetta, che padroneggia divertimento e azione, seducendo anche i genitori al seguito. Seconda piazza per Oi Vita Mia (voto 6), con un considerevole risultato al box office di 2.168.824 euro. Pio e Amedeo impazzano tra pregiudizi e stereotipi in un film ironico, ma molto meno graffiante del solito. È quinta, invece, un'altra novità: Breve storia d'amore (voto 6 e 301.393 euro), con la gettonatissima Pilar Fogliati, qui compagna di Carpenzano, che tradisce con Adriano Giannini, che fa coppia con la Golino.

Interessante il gioco della differenza di età, ben rappresentato dall'ottima regia della deb Ludovica Rampoldi. Infine, reduce da Cannes, è solo settimo Die My Love (voto 5 e 161.774 euro), con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, fuori ruolo e mai empatici, il cui matrimonio è a pezzi, complice la subdola malattia di lei.