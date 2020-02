Il circus della nautica fa rotta verso la Florida Le novità made in Italy

Antonio Risolo

Il circus della nautica fa rotta verso la Florida dove dal 13 al 17 febbraio è in programma il Miami Boat Show, secondo salone 2020 dopo il recente Boot Düsseldorf. Agguerrita e numerosa come sempre la flotta made in Italy che presenta alcune première per il mercato Usa e anteprime mondiali.

Azimut Yachts schiera 18 barche tra cui Verve 47, anteprima assoluta, un open atipico dalla potenza strabiliante con i suoi 4 motori fuoribordo da 450 cv ciascuno. Verve 47 è firmato da Francesco Struglia e Michael Peters. Tra i 18 modelli le première per il mercato Usa: Azimut S8, S6 Sportfly e il 78 Flybridge.

Ferretti Group non è da meno con i suoi 15 yacht in vetrina. L'anteprima mondiale è il 48 Wallytender X, nuovo performante outboard a marchio Wally e la première Usa Riva Dolceriva. Seguono i modelli degli altri marchi del gruppo: Ferretti Yachts 670, 720, 780 e 920. Riva 56' Rivale, Riva 66' Ribelle, Riva 100' Corsaro e 110' Dolcevita. Pershing 5X, Pershing 8X, Pershing 9X, capolavori della gamma X Generation, Pershing 70 e Custom Line 120'. Riva 100' Corsaro, 110' Dolcevita e Custom Line 120' saranno in esposizione presso l'Island Gardens Deep Harbor Marina, la seconda postazione del Miami International Boat Show, sull'isola di Watson, che è in grado di ospitare yacht fino a 400 piedi.

Dopo il grande ritorno di un anno fa sul mercato americano con l'anteprima mondiale del 48m T-Line Silver Fox, Baglietto sarà a Miami in partnership con Visionnaire, azienda specializzata nell'arredamento di lusso.

Debutto mondiale anche per la nuova linea Skylounge di Monte Carlo Yachts con il modello Mcy 70. Ispirate alla collezione del cantiere di Monfalcone, le linee esterne dei Mcy Skylounge sono firmate Nuvolari-Lenard. Grandi vetrate e iconici oblò, ampliati per offrire una maggiore esposizione alla luce naturale in tutti gli ambienti dello yacht.

La linea SX di Sanlorenzo torna a sorprendere il mercato americano. Tra gli yacht in esposizione spiccano infatti SX76 e SX88, i due modelli della linea crossover SX, un concept innovativo nel mondo dello yachting, introdotto da Sanlorenzo nel 2017. La gamma SX è nata da un'idea di Luca Santella per il layout ed esterni dello studio Zuccon International Project.