110 euro al giorno: ecco tutte le spiagge più care

Il mare costerà molto caro alle famiglie italiane: secondo un'indagine condotta dal Codacons, infatti, l'estate 2023 potrebbe diventare quasi proibitiva. Considerando la spesa media dell'affitto di 1 ombrellone, 2 lettini, qualche consumazione presso il bar dello stabilimento (bibite, gelati, caffè e panini), il parcheggio e il carburante, un nucleo familiare composto da genitori e due figli spenderebbe tra i 100 e i 110 euro per una sola giornata al mare, con un rincaro del 13,4% rispetto al 2022.

Le tariffe più alte

Una prospettiva, quella sopra citata, che si riferisce comunque a stabilimenti di medio profilo, il che significa che il conto sarà decisamente più salato nelle strutture maggiormente prestigiose. L'associazione consumatori ha tracciato un quadro della situazione relativa a questa specifica fascia, partendo dalle proposte più proibitive.

Il "record" per l'estate 2023 va al Salento: prendere per un solo giorno un gazebo presso "Le Cinque Vele Beach Club" di Marina di Pescoluse in provincia di Lecce (con inclusi tavolino, 4 lettini, teli da mare e aperitivo) significa spendere 1.010 euro, qualora si scegliesse di attivare l'opzione "rimborsabile" che permette di cancellare la prenotazione entro 30 giorni dalla data selezionata. Poco più sotto il "Twiga" di Forte dei Marmi (Lucca): servono 600 euro per affittare per un giorno una tenda araba con sofà, 2 letti king size, 2 lettini standard, 1 sedia regista e 1 tavolino. Nonostante che si tratti di un costo "più contenuto" rispetto alla precedente proposta, è proprio a Forte dei Marmi che si registra l'incremento maggiore rispetto agli anni passati (+ 50%): stando a uno studio realizzato sempre dal Codacons, infatti, per la medesima offerta nel 2020 si spendevano "appena" 400 euro.

Terzo gradino del podio per la spiaggia dell'Hotel Excelsior di Venezia: una postazione centrale con lettino dotato di materasso e cuscino, 2 sedie a sdraio con cuscini, 1 tavolo, 4 sedie pieghevoli e teli da spiaggia costerà ben 515 euro ad agosto: un aumento del 13,7% rispetto al 2020 (allora il prezzo era di 453 euro).

L'Augustus Hotel di Forte dei Marmi e il Nikki Beach Costa Smeralda dividono a pari merito la quarta posizione di questa particolare classifica con 500 euro al giorno a postazione. Più in basso troviamo l'affitto di una "Cabina Deluxe" all'Eco del mare di Lerici (352 euro al giorno) e un gazebo al Lido Pettolecchia di Savelletri (300 euro). Un posto alla spiaggia Des Bains di Venezia costa 230 euro, mentre per un lettino e un ombrellone presso l'Hotel Romazzino di Porto Cervo il prezzo è di 200 euro. 180 euro a persona è il costo di un lettino al Phi Beach di Baja Sardinia, 100 euro sono invece necessari per accedere al "Beach Club Da Luigi" a Capri, che include anche la consumazione al ristorante.

Aumenti ovunque

Un ombrellone e due lettini al mare nel weekend potranno costare, in strutture di medio livello, tra i 30 e i 35 euro al giorno, ma ovviamente il prezzo dipende dalla zona: si va dai 40 euro medi di Viareggio/Riccione fino ai 60 euro di alcune località della Sardegna e agli 80 euro di Gallipoli. Nelle strutture di maggior prestigio, tuttavia, il costo può letteralmente raddoppiare.

In aumento anche i prezzi di cibi e bevande: consumare presso gli stabilimenti al mare costerà tra il 5% e il 10% in più rispetto allo scorso anno.