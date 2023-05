Donazioni a Stato, partiti o associazioni. Come aiutare gli altri con una croce

Sentiamo spesso parlare di 8x1000, 5x1000 e 2x1000. Si tratta di quote che, in base a specifiche norme, il cittadino contribuente può scegliere di destinare allo Stato, ai partiti politici o a vari enti e associazioni. Le tre opzioni hanno delle caratteristiche differenti. Ecco tutte le informazioni.

8x1000

L’8x1000 è la percentuale di imposta fissa sui redditi delle persone fisiche, quindi una parte di Irpef. I beneficiari della quota hanno l’obbligo per legge di utilizzare esclusivamente per alcune finalità il denaro ricevuto. La misura nasce nel 1984 quando venne definito un vero e proprio Concordato tra Repubblica italiana e Chiesa Cattolica che fu poi attuato attraverso la legge 222 del 1985. Successivamente anche altre realtà religiose stipularono un accordo con lo Stato. Per assegnare il proprio 8x1000 è necessario compilare il modulo 730 che verrà consegnato assieme alla dichiarazione dei redditi oppure è possibile recapitare il modulo, in una busta sigillata, tramite gli uffici postali o il caf.

Come viene utilizzata la misura?

Lo Stato, che riceve il denaro, può destinare i fondi raccolti dall’8x1000 per interventi straordinari per le calamità naturali, l’assistenza ai rifugiati e la conservazione di beni culturali. Per quanto riguarda la Chiesa cattolica i capitali devono essere impiegati per necessità di culto della comunità, aiuti al clero, sostegni economici per la collettività e per i paesi in via di sviluppo. Infine, le altre confessioni si riferiscono a leggi specifiche a loro dedicate.

5x1000 dedicato anche ai comuni

Il 5x1000 rappresenta un’altra quota di percentuale Irpef che viene destina alle associazioni di volontariato, agli enti di ricerca scientifica oppure a realtà del terzo settore che si occupano di svolgere attività socialmente utili. Anche i comuni possono ricevere le risorse ma devono destinare i fondi alle attività sociali no profit. È necessario che gli enti siano iscritti presso l’elenco dei beneficiari presso l’Agenzia delle Entrate e che si occupino di effettuare la rendicontazione. La misura è stata introdotta con la Legge finanziaria 2006. Nel 2017, attraverso la Riforma del Terzo settore, sono state apportate alcuni cambiamenti al regolamento.

2x1000 per i partiti politici

La misura è dedicata ai partiti politici che riceveranno esclusivamente il gettito a loro favore. È possibile destinarla solo alle realtà politiche che risultano iscritte nel registro dei partiti e che abbiano effettuato la richiesta di ammissione per accedere alle quote. Inoltre, può essere dedicato anche alle associazioni culturali. Il 2x1000 ha di fatto sostituito il processo di rimborsi elettorali ed è stato introdotto dal governo Letta attraverso il decreto 149/2013 e approvato dal Parlamento grazie alla legge 13/2014.