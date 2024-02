Arrivano i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori. Ecco come funzionano

Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori. A partire dal 20 febbraio 2023 Poste Italiane collocherà questi strumenti dedicati ai ragazzi, ovvero coloro che hanno da zero a 16 anni e mezzo. Questi soggetti potranno utilizzare i fondi al compimento del diciottesimo anno. Ecco come funziona lo strumento in questione.

Il buono e le sue caratteristiche

Il buono fruttifero postale può essere acquistato e regalato da chiunque. Lo strumento maturerà interessi fino al momento in cui l’intestatario compirà diciotto anni. Al raggiungimento della maggiore età il buono diventa infruttifero e nel caso in cui non venga rimborsato trascorsi dieci anni dalla scadenza lo strumento cadrà in prescrizione. In quanto al rendimento questo può raggiungere al massimo il 6%, questa percentuale cambia secondo l’età nel momento in cui viene sottoscritto. La durata massima è variabile rispetto all’età del minore alla data di sottoscrizione.

Come sottoscriverlo

Per quanto riguarda la cifra del buono il risparmiatore può decidere l’importo specifico in base alle proprie volontà. Il taglio minimo è di 50 euro. In merito alle forme di sottoscrizione tra queste troviamo quella cartacea che è attuabile recandosi presso qualsiasi Ufficio Postale, oppure tramite forma dematerializzata, dopo aver attivato il Libretto Minori. La formula digitale consente di sottoscrivere lo strumento sul sito Poste.it oppure attraverso l’app BancoPosta dal genitore o dal tutore che risulti titolare di Libretto di Risparmio Postale o di un conto corrente BancoPosta.

Il rimborso

In quanto al rimborso questo può avvenire in forma anticipata in ogni momento. Per questo processo è necessario che ci sia l’Autorizzazione del Giudice Tutelare. Dev’essere previsto il diritto alla restituzione del capitale investito e alla corresponsione degli interessi maturati. Quest’ultimo punto vale dopo diciotto mesi dalla sottoscrizione. Nel caso in cui avvenga il rimborso in anticipo prima che siano stati compiuti i diciotto anni sarà applicato un tasso di interesse nominale annuo lordo dello 0,50%. Inoltre il Buono è garantito dallo Stato italiano ed è prevista una tassazione agevolata al 12,50%. È possibile aprire un Libretto dedicato ai minori senza costi e commissioni di apertura, gestione ed estinzione. Inoltre, il Libretto offre tre fasce di età differenti: IO Cresco, IO Conosco, IO Capisco. I tre pacchetti consentono di affidare diversi livelli di autonomia.