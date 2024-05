Assicurazione auto, è rebus garanzie

La polizza Rc auto è obbligatoria in Italia per tutti coloro che posseggono un’automobile. La copertura interviene in caso di danni a persone o cose causati dalla propria vettura durante la circolazione stradale. I contratti si differenziano tra loro però per coperture, modalità di pagamento del premio, per le garanzie accessorie e servizi tech proposti all’automobilista. Ecco una bussola per orientarsi, considerando sia le compagnie tradizionali sia l’online.

RISPARMIARE CON LE POLIZZE ONLINE Assicurare un’auto in Italia costa il 27% circa in più rispetto alla media europea. L’ultimo rapporto Ivass a marzo ha fotografato un prezzo medio per Rc auto di 395 euro, in aumento su base annua del 6,5%. Marcate però le differenze tra le città: per esempio, se a Milano era pari a 382 euro, a Roma era di 450 euro e a Napoli addirittura di 569 euro. È tuttavia possibile risparmiare il 30-35% l’anno senza rinunciare alle coperture standard se si utilizzano le compagnie assicurative online, come per esempio Genertel, Allianz Direct, Verti Assicurazioni, ConTe.it, Linear o Prima Assicurazioni. I siti web specializzati possono rappresentare un valido aiuto in sede di confronto.

I PLUS DELLE COMPAGNIE TRADIZIONALI Il numero delle polizze digitali sottoscritte è in amento ma gli italiani restano comunque ancora molto «fedeli» alle compagnie assicurative tradizionali: il 60% circa degli assicurati Rc auto dice infatti di essere seguito da più di cinque anni dalla stessa compagnia. L’esperienza personale con l’agente - come Generali, Unipol, Allianz, Cattolica, Vittoria, Reale Mutua e Zurich - o con un broker rappresenta infatti spesso un «patrimonio umano» molto importante.

Soprattutto per i meno giovani ma anche per coloro che necessitano di essere seguiti da contratti che spaziano anche negli altri rami assicurativi. Tramite un broker, in particolare, è possibile ritagliarsi una polizza sulle proprie esigenze personali, grazie alla selezione di soluzioni su misura e flessibili con differenti garanzie e caratteristiche.

GARANZIE ACCESSORIE Tutte facoltative, le garanzie accessorie spaziano dall’assistenza stradale (carro attrezzi sia in Italia sia all’estero) al risarcimento diretto (in caso di sinistro non per colpa propria, riconosce la liquidazione diretta dei danni da parte della propria compagnia), dalla copertura per infortuni al conducente (pur con un massimale) a furto e incendio, attivi vandalici, tutela legale e il bonus protetto (il conducente al primo incidente per colpa conserva la propria classe bonus malus di merito).

COME SCEGLIERE LE COPERTURE Le garanzie accessorie hanno un costo e la scelta deve essere fatta in funzione delle esigenze individuali.

Alcune vanno tuttavia prese in considerazione anche per altri fattori. I fenomeni climatici, per esempio, sono in aumento soprattutto in alcune aree del Paese, dove è quindi caldamente consigliata la copertura dai danni causati da grandine, alluvioni o altri disastri naturali. Da valutare anche la copertura protezione della rivalsa, che tutela l’assicurato da eventuali rimborsi a suo carico esigibili dalla compagnia a seguito di un sinistro riconducibile alla sua cattiva condotta (per esempio veicolo non in regola con la revisione). Una copertura spesso utile è inoltre la tutela legale che copre la consulenza stragiudiziale in caso di sinistro.

È una forma tariffaria che si utilizza per calcolare il premio della garanzia di Responsabilità civile auto Rca articolata in 18 classi di merito. E prevede che l’assicurato sia promosso o retroceda di classe a seconda se commette o meno sinistri con colpa nell’anno. Franchigia È l’ammontare, prestabilito dal contratto, che rimane sempre a carico dell’assicurato in caso di sinistro. Questa clausola comporta una deduzione dall’importo del danno che la compagnia si impegna a sostenere per l’accaduto. Garanzie accessorie Sono le garanzie che si possono aggiungere alla polizza Rc Auto o Rc Moto, che sono invece obbligatorie per circolare. Massimale È il risarcimento massimo rimborsabile dalla compagnia assicurativa in caso di sinistro. € J È l’importo da pagare per la copertura assicurativa desiderata ed è stabilito nel contratto. nt Premio assicurativo Scoperto FD È una clausola che consente alla compagnia assicurativa di limitare il risarcimento in caso di sinistro. Lo scoperto è espresso in percentuale sull’ammontare del danno, non può quindi essere calcolato preventivamente.

Tutela legale Copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti in controversie penali e civili, sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.