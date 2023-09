Va pagata anche se l'auto è ferma: tutto quello che c'è da saper sull'obbligo di assicurazione

Cambiamenti in arrivo per la polizza Rc auto. L'obbligo di avere un’assicurazione sull’automobile in Italia sta subendo importanti modifiche, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia in movimento o meno. Questi cambiamenti sono il risultato della direttiva Ue 2021/2118, che sta cambiando il concetto di "veicolo" e di "uso del mezzo". Le nuove norme europee stanno per essere recepite in Italia attraverso uno schema di decreto legislativo, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri prima della pausa estiva e attualmente in esame nelle commissioni del Senato.

La definizione di veicolo

Una delle modifiche più significative riguarda la definizione stessa di "veicolo". Un "veicolo" è considerato ogni mezzo a motore e autoveicolo che circola sul suolo e non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 chilometri l'ora o con un peso netto massimo superiore a 25 chili e una velocità di progetto massima sopra i 14 chilometri l'ora. Questa nozione include anche i rimorchi di qualsiasi tipo. Inoltre, l'uso dei veicoli è ora definito come qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale come mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono impiegati e dal fatto che siano fermi o in movimento. Questa novità è in linea con una sentenza della Corte di giustizia Ue (sentenza 8620/15 delle Sezioni unite civili della Cassazione) e si applica anche al "rischio statico", come il danno causato dall'apertura di uno sportello o da un rimorchio.

Le deroghe all’obbligo assicurativo

Ci sono alcune deroga all'obbligo assicurativo. Per esempio, i veicoli soggetti a fermo amministrativo, sequestro e confisca, o quelli con sospensione volontaria, possono essere esentati dall'obbligo di avere una polizza RC auto. Questa specifica viene attivata dopo la comunicazione all'assicurazione e la registrazione presso il Ced della Motorizzazione, con la compagnia che informa il cliente in merito. È importante notare che le sanzioni per un uso improprio della sospensione dell'assicurazione sono state raddoppiate.

Le vetture d’epoca

Una questione sollevata in commissione riguarda l'obbligo di assicurare le vetture d'epoca. Attualmente, la legge non fa una distinzione basata sull'età del veicolo, ma sull'esistenza del mezzo. Questo significa che anche i veicoli storici dovrebbero essere obbligatoriamente assicurati, secondo la senatrice leghista Erika Stefani, poiché l'obbligo di assicurazione è legato all'esistenza del veicolo e non alla sua circolazione. Le modifiche all'obbligo di polizza RC auto in Italia riflettono l'evoluzione delle definizioni di "veicolo" e "uso del mezzo" a livello europeo, mentre introducono deroge per situazioni specifiche. Tuttavia, rimangono questioni aperte, come l'obbligo di assicurare i veicoli storici, che richiedono ulteriori discussioni e chiarimenti.