Autostrade, multa per chi occupa la corsia centrale e non quella di destra, ecco perché

La forza di abitudini errate può costare cara. Si, perché viaggiare normalmente, ovvero senza dover sorpassare veicoli, sulla corsia centrale delle autostrade a tre corsie è passibile di multa.

Il Codice della strada

E sì, perché chi non conosce a fondo il Codice della strada può incorrere in sanzioni che sembrano improbabili o errate ma perfettamente previste. È il caso dell’articolo 143 del Codice stradale, il cui primo punto è molto chiaro: “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.

Quando si circola sulle autostrade italiane più grandi (tre corsie per senso di marcia più quella d’emergenza), molto spesso i veicoli compiono la loro “velocità di crociera” quasi costantemente in quella di mezzo utilizzando la prima, ovvero quella più a sinistra, per il sorpasso salvo poi rimettersi al centro. E quella di destra? È proprio questo il punto. Quando si deve viaggiare senza sorpassare veicoli, deve essere la più interna a essere utilizzata altrimenti si rischiano sanzioni.

Quali sono le eccezioni

Soltanto nel caso in cui la corsia più a destra fosse occupata da veicoli che procedono più lentamente e si intende sorpassarli (tutto entro nei limiti di velocità previsti dal Codice della strada), è corretto spostarsi in quella centrale, effettuare il sorpasso ma poi rimettersi sempre a destra (la più interna e confinante con la corsia d’emergenza, per intenderci).

C’è anche un’eccezione in cui si può effettuare il sorpasso quando ci si trova nella terza corsia: se su quella centrale o in quella di sinistra i veicoli rallentano, non si commette nessuna infrazione continuando a procedere nella corsia di destra e superando gli altri veicoli.

Le sanzioni previste

Utilizzare la corsia di mezzo come quella “di crociera” può costare da un minimo di 72 euro a un massimo di 173 euro oltre al decurtamento di quattro punti dalla patente.

Va peggio per chi decidesse di spostarsi a destra schiacciando volontariamente il piede sull’acceleratore e superare i veicoli: sanzioni comprese tra 83 e 332 punti oltre ad avere cinque punti in meno sulla patente. Le infrazioni non devono necessariamente essere segnalate dagli autovelox ma saranno anche le pattuglie di Polizia Stradale e Carabinieri qualora cogliessero il conducente a commettere la violazione.