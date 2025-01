Bonus animali domestici 2025, cosa c'è da sapere: a quanto ammonta e in cosa consiste

Ascolta ora 00:00 00:00

In molti condividono la propria vita e propri spazi con degli animali domestici. Il governo ha cercato di venire incontro a questo nutrito gruppo di cittadini, garantendo un sostegno per le spese affrontate per la cura e la tutela degli amici a quattro zampe.

È stato dunque confermato per l'anno 2025 il Bonus animali domestici, pensato dall'esecutivo per i possessori di cani e di gatti. L'agevolazione consiste in una detrazione fiscale del 19% sull'Iperf per le spese veterinarie. L'aiuto è rivolto a tutti quei cittadini aventi di diritto che hanno con sé dei piccoli animali. Il governo copre tutti quegli interventi relativi a visite specialistiche, operazioni chirurgiche, esami di laboratorio, farmaci e molto altro. I farmaci, chiaramente, sono quelli prescritti dal medico veterinario.

La detrazione è impiegabile entro un massimo di spesa di 550 euro. Non viene considerato il numero di animali. Per quanto riguarda i farmaci, si deve invece raggiungere una spesa minima di 129,11 euro.

A partire dallo scorso anno sono stati messi a disposizione 750mila euro di bonus da spendere nell'intervallo di tempo compreso fra il 2024 e il 2026, che si traduce in 250mila euro ogni anno. La speranza è quella di fornire un piccolo aiuto ai proprietari di animali e combattere il fenomeno del randagismo.

Ma come si ottiene il bonus? Per beneficiare della detrazione si deve aver compiuto almeno 65 anni di età, ed essere in possesso almeno di reisdenza italiana. Non solo. L'isee non deve superare i 16.215 euro, e si deve dimostrare di avere con noi almeno un animale domestico registrato all'anagrafe degli animali d'affezione. Le spese mediche veterinarie affrontate devono essere naturalmente tracciabili. Al momento la misura rimane a disposizione di cani, gatti, criceti, furetti e piccoli roditori. Ancora niente di chiaro per quanto riguarda rettili, anfibili e invertebrati.

Per avere l'agevolazione basta inserire la richiesta all'interno della dichiarazione dei redditi, dove andremo a inserire le spese mediche affrontate durante l'anno per l'amico a quattro zampe.

Perché la domanda venga presa in considerazione e accolta si dovrà allegare tutta lanecessaria, come le ricevute dei pagamenti. Importante ricordare che tutto deve essere tracciabile. Nei documenti che decidiamo di allegare deve figurare il codice fiscale del proprietario, come tutte le specifiche dei trattamenti o dei farmaci acquistati.