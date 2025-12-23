Bonus casa 2026, quali vengono rinnovati e quali spariranno: l'elenco

Sta per finire l'anno e ci si proietta già al 2026 soprattutto per sapere quali bonus sulla casa saranno confermati: giungono ottime conferme soprattutto per chi desidera ristrutturare il proprio appartamento ma anche per chi desidera acquistare nuovi elettrodomestici, mobili mentre non sarà più disponibile l'incentivo per le barriere architettoniche.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus

Partiamo innanzitutto con la conferma del bonus ristrutturazioni con l'Irpef che viene spalmata fino a 10 anni consentendo di riprendere un massimo del 50% del denaro speso per i lavori effettuati nella casa principale. Nel 2026 l’aliquota sarà del 36% per tutti gli interventi riguardanti seconde case o altre tipologie di immobili. Dalle prime indiscrezioni, il prossimo anno potrebbe essere l'ultimo con il recupero del 50% sulla prima casa visto che dal 2027, anche in questo caso, si potrebbe scendere al 36% di sconto. Per gli altri immobili, invece, non si andrà al di sopra del 30%. Stesse percentuali per quanto riguarda l'ecobonus circa l’installazione di pompe di calore o il cambio degli infissi per un maggior isolamento termico: il tetto massimo di spesa è pari a 96mila euro.

Sismabonus e bonus mobili

Non cambia nulla neanche per il sismabonus: il meccanismo è molto simiule agli incentivi sopra menzionati ma è utilizzabile soltanto nelle aree a rischio sismico di categoria 1, 2 e 3 con sconti del 50% sull'abitazione princilale, 36% per la seconda e il tetto di spesa non superiore a 96mila euro. Il bonus mobili 2026, invece, godrà di uno sconto Irpef che si recupera in 10 anni con una spesa che non superi 5mila euro: è destinato agli acquisti di elettrodomestici che non siano inferiori alla classe energetica più elevata, quella A, per i forni mentre è dedicato alla classe E su lavatrici e lavastoviglie e classe F per frigo e freezer.

Bonus elettrodomestici, barriere architettoniche e Superbonus

Potrebbe rimanere anche nel 2026 il bonus elettrodomestici che tanto successo ha avuto nelle ultime settimane con uno sconto di 200 euro in base all'Isee: la condizione base è la rottamazione del dispositivo che si vuole sostituire.

né il bonus per le(scadenza definitiva il 31 dicembre 2025) che consentiva una detrazione del 75% per un miglior accesso agli edifici ma anche il110% che rimane soltanto per specifici interventi.