Bonus mamme 2025, fino a 7.200 euro di aiuti

Nel 2025, una madre lavoratrice con più figli potrà beneficiare di aiuti economici che, sommati, possono superare i 7.000 euro annui. Solo il bonus mamma – che prevede l’esonero totale dai contributi previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) per le lavoratrici dipendenti con almeno tre figli – garantisce un incremento in busta paga fino a 3.000 euro annui, distribuiti in dodici rate da 250 euro ciascuna.

A questa misura si aggiunge il bonus asili nido, che per chi ha un Isee minorenni fino a 25.000 euro ammonta a 3.000 euro all’anno (circa 272 euro al mese). Infine, per i bambini nati nel 2025, è previsto un ulteriore contributo di 1.200 euro con la Carta per i nuovi nati. Complessivamente, quindi, una madre con tre figli, di cui uno nato quest'anno, può ricevere 7.200 euro in sostegni diretti.

Se si considera anche l’assegno unico universale per i figli, il totale dei contributi può superare i 10.000 euro annui.

Chi ne ha diritto

Per una madre con tre figli, uno dei quali nato nel 2025, con contratto a tempo indeterminato e un Isee minorenni inferiore a 25.000 euro, il pacchetto di aiuti comprende:

Esenzione totale dai contributi IVS

Bonus asili nido nella misura massima

Carta per i nuovi nati

Anche chi ha due figli e un Isee superiore ai 25.000 euro potrà comunque beneficiare di un sostegno economico significativo, seppur ridotto:

Sconto parziale sui contributi IVS

Bonus asili nido con importo ridotto

1.200 euro della Carta per i nuovi nati, che spetta a chi ha un Isee fino a 40.000 euro.

La sfida della denatalità e le misure del governo

L'inverno demografico è una delle principali emergenze che il governo Meloni sta cercando di affrontare. Per incentivare la natalità e sostenere le famiglie con redditi medio-bassi, la Legge di Bilancio ha rafforzato i bonus esistenti e introdotto nuove agevolazioni.

In particolare, il bonus asili nido è stato rimodulato:

Isee fino a 25.000 euro → 3.000 euro annui

Isee tra 25.000 e 40.000 euro → 2.500 euro annui

Isee oltre 40.000 euro → 1.500 euro annui

La Carta per i nuovi nati, invece, mantiene l’importo fisso di 1.200 euro per tutte le famiglie con un Isee fino a 40.000 euro.

Novità anche per il bonus mamma: nel 2025, oltre alle lavoratrici con tre figli, potranno beneficiarne anche quelle con due figli, sia con contratti a tempo indeterminato che determinato, oltre alle lavoratrici autonome. Tuttavia, per rendere operativa questa estensione, è necessario un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, inizialmente atteso per il 31 gennaio ma ancora in fase di definizione.

L’assegno unico aumenta nel 2025

Quest’anno, l’assegno unico e universale per i figli sarà più generoso in alcune specifiche situazioni:

+50% per i bambini sotto l’anno di età

+50% per i figli tra 1 e 3 anni nelle famiglie con almeno tre figli e un Isee fino a 45.939,56 euro

Bonus extra di 150 euro al mese per le famiglie con almeno quattro figli

Come cambia il calcolo dell'Isee

Per poter accedere ai bonus nella loro misura massima è quasi sempre necessario presentare un Isee aggiornato. Dal 2024, però, il metodo di calcolo dell’indicatore è cambiato: investimenti fino a 50.000 euro in BTP e buoni fruttiferi postali sono stati esclusi dal computo.

Questa modifica, attivata solo di recente con un decreto ad hoc, riduce il peso del patrimonio mobiliare e permette a molte famiglie di ottenere un Isee più basso, aumentando così la possibilità di ricevere agevolazioni più alte.