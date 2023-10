Buoni fruttiferi postali, come funzionano e quali sono i rendimenti

Dopo il grande successo della seconda emissione di Btp Valore, i risparmiatori italiani hanno ora un'altra interessante opportunità di investimento: i nuovi Buoni Fruttiferi Postali. Questi titoli, sempre popolari tra gli investitori, offrono la sicurezza di un capitale garantito dallo Stato. Ecco come funzionano e quali sono i rendimenti.

L’emissione

I nuovi Buoni Fruttiferi Postali sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e sono disponibili esclusivamente presso Poste Italiane. Un punto a loro favore è che, al netto degli oneri fiscali (una ritenuta del 12,5%), questi buoni non comportano costi di emissione, gestione o rimborso. Una delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali di Poste Italiane è la garanzia di restituzione del capitale investito. Gli investitori hanno la flessibilità di richiedere il rimborso del capitale insieme agli eventuali interessi maturati in qualsiasi momento. Inoltre, i buoni sono sottoscrivibili a partire da soli 50 euro e i multipli di questa cifra. Il limite massimo per un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa è di 1 milione di euro.

Opzioni di investimento

I Buoni Fruttiferi Postali sono disponibili in nove diverse tipologie, sia in formato cartaceo che dematerializzato. Innanzitutto c’è il Buono Soluzione Eredità Pensato per coloro che sono beneficiari di un procedimento successorio con rapporti finanziari presso Poste Italiane. Questi buoni hanno una durata di 4 anni e generano interessi solo alla scadenza. Secondariamente il Buono Ordinario che è disponibile sia in formato cartaceo che dematerializzato, ha una durata massima di 20 anni e offre un rendimento fisso e crescente nel tempo, garantito al momento del rimborso. Ci sono poi i Buoni dedicati ai Minori, la loro durata varia in base all'età del beneficiario e si estingue al compimento della maggiore età. C’è anche il Buono Risparmio Sostenibile che è rivolto a non più di 4 persone fisiche di qualsiasi età, ha una durata di 7 anni e offre un rendimento fisso corrisposto solo alla scadenza, con un possibile bonus finale legato all'andamento degli indici.

Altre tipologie

Oltre a quelle elencate sopra a disposizione c’è il Buono 3x4 che offre un rendimento fisso crescente nel tempo e gli interessi vengono maturati ogni tre anni, con una durata massima di 12 anni, disponibile sia in formato cartaceo che dematerializzato. Segue il Buono 3x2, simile al precedente, ma con una durata massima di 6 anni. Inoltre c’è il Buono 4 Anni Risparmio Semplice il quale è rivolto a persone fisiche di maggiore età e disponibile solo in formato dematerializzato, ha una durata di 4 anni e offre un rendimento standard alla scadenza. Questa tipologia c’è anche nella versione Plus che ha ancora una durata di 4 anni e riconosce un rendimento fisso predeterminato, sia in formato cartaceo che dematerializzato. Per ultimo il Buono Rinnova riservato a coloro che hanno già rimborsato uno o più Buoni Fruttiferi Postali scaduti a partire dall’1 agosto 2023. Questi buoni offrono un rendimento fisso crescente nel tempo su base triennale e hanno una durata massima di 6 anni, disponibili in formato cartaceo e dematerializzato.