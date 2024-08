Calendario del Fisco di settembre: le date da non dimenticare

Ascolta ora 00:00 00:00

Già nell’ultima settimana di agosto il calendario del fisco ha iniziato a riempirsi di adempimenti a cui i contribuenti sono chiamati, ma con l’inizio di settembre le scadenze fiscali torneranno a pieno “regime”.

Difatti, tra versamenti Iva e Irpef, Rottamazione quater e bollo auto non mancano le date da cerchiare in rosso sul calendario soprattutto nella seconda metà del mese che è fitta di “appuntamenti”.

Vediamo quali sono i principali adempimenti e le date più importanti.

Dal 2 al 15 Settembre: bollo, superbollo e Rottamazione quater

Tutti i proprietari di autovetture il cui bollo era in scadenza a luglio hanno tempo sino al 2 di settembre per pagare il tributo.

Gli importi dovuti riguardano i veicoli con potenza superiore a 35 kW ma inferiore i 185, potenza oltre cui i proprietari saranno chiamati a versare anche il cosiddetto superbollo, cioè un’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt che eccede i 185 kW.

Il bollo può essere pagato on line, tramite la app Io, presso le Aci, i punti vendita Mooney, Poste Italiane e Lottomatica. Il superbollo, invece, andrà pagato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “3364”.

Il 15 di settembre, invece, sarà il termine ultimo per il pagamento della quinta rata della Rottamazione quater, cioè il debito residuo che è stato comunicato dall’Agenzia delle entrate - riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei debiti con il fisco che i contribuenti che hanno aderito all’iniziativa possono saldare in modo agevolato.

Per chi ha aderito è fondamentale rispettare la scadenza per non incappare nella decadenza della rottamazione, con ripristino delle sanzioni originarie e degli interessi previsti dalla legge.

16 e 30 Settembre

Dalla seconda metà (16 setembre) del mese si infittiscono le scadenze fiscali. Si inizia con la liquidazione dell’Iva riferita ad agosto 2024, e versamento dell'imposta dovuta. Il pagamento andrà effettuato utilizzando il modello F24 telematico codice tributo “6008”; per i contribuenti che hanno deciso per la rateizzazione del saldo Iva 2023, il 16 settembre andrà pagata anche la settima rata.

Sempre il 16 settembre andranno effettuati i versamenti dei contributi Inps per lavoro dipendente del mese precedente.

L’ultimo giorno del mese, invece, sarà il termine ultimo per l’invio del Modello 730 precompilato sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta che qualora si presenti direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure al

Caf. Infine si dovrà effettuare il versamento dell’sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre aprile-giugno 2024, ma solo nel caso in cui l'imposta sia superiore a 5mila euro.