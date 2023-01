Carburanti, in azione i furbetti del pieno. A cosa fare attenzione

La Guardia di finanza sta facendo controlli e diverse Procure indagano per cercare di comprendere se l’aumento dei prezzi dei carburanti è dovuto al reintegro delle accise che sono state ridotte durante gli ultimi mesi, oppure se è in corso una speculazione e se i furbetti del pieno si stanno dando da fare.

Un tema che spacca l’opinione pubblica e che vede il formarsi due fronti tra chi ritiene che i benzinai sono del tutto esenti da critiche e le autorità che, per difendere i consumatori , non escludono ipotesi di alcun tipo e scavano a fondo.

I trucchi dei furbetti dei carburanti

Nel corso del 2022 la Guardia di finanza ha svolto 5.187 verifiche a cui sono corrisposte 2.809 violazioni (il 55%) alle politiche dei prezzi. In 717 casi è mancata l’esposizione dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati, soprattutto nel caso delle differenze di prezzo tra self e servito. Questa è una delle cose a cui i consumatori devono quindi fare attenzione, ovvero che i prezzi esposti corrispondano alla richiesta di pagamento del gestore. La maggior parte delle violazioni, dato che merita di essere evidenziato, riguarda l’omessa comunicazione al ministero, pratica che ogni gestore è obbligato a seguire.

In linea generale, soprattutto per scrupolo, occorre controllare – anche in modo rapido e sommario – che vi sia una ragionevole corrispondenza tra prezzi esposti e prezzi applicati.

Tra le verifiche, come riporta il Tempo.it, anche i confronti tra i costi del carburante in vendita e quello in giacenza, per essere certi che i benzinai non vendano a prezzi maggiorati le scorte acquistate al netto delle accise.