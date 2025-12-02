Caro Natale: dai regali al cenone, ecco quanto spenderemo

Con dicembre si entra nel pieno del clima e nel perodo che ci condurrà a Natale non soltanto per gli addobbi che ormai si vedono quasi ovunque, dai luoghi pubblici alle nostre case, ma anche per i conti in tasca che gli italiani fanno per quanto riguarda le varie spese. A fare una stima di quanto spenderemo ci ha pensato un report di Facile.it e Consumerismo No Profit.

La spesa su regali, cibo e decorazioni

L'analisi inizia con una delle voci che non manca mai: chi più chi meno, in base alle proprie esigenze, compra regali di Natale ai propri cari. Ebbene, nel 2025 la spesa stimata è di circa 8,7 miliardi, poco più di 200 euro a persona con un budget più basso anche del 20% rispetto allo stesso periodo del 2024. Saranno quasi tre i milioni di italiani che decideranno di risparmiare per l'aumento di altre spese familiari prioritarie.

Conti "salati" anche sulle voci pranzo e cenone: il totale sarà di circa 2,7 miliardi di euro, in pratica 64 euro a persona ma in calo rispetto al 2024 quando gli italiani hanno speso 3,5 miliardi. Anche in questo caso, si fa sentire l'aumento dei prezzi alimentari che negli ultimi quattro anni sono cresciuti anche del 25%. " Per il pranzo di Natale e le altre tavole delle feste, questo significa un conto più alto anche a parità di menu", spiegano gli esperti.

La maggior parte degli italiani possiedono il simbolo per eccellenza, l'albero: se nel 2024 il caro Natale si era fatto sentire con un aumento del 16% sugli addobbi e una spesa pro-capite di circa 270 euro, anche se per il 2025 non ci sono ancora dati definitivi gli esperti parlano di una spesa che difficilmente migliorerà.

La spesa su viaggi e vacanze

Le rinunce su cenoni e regali significa maggiore disponibilità per le partenze: sia per Natale che per Capodanno, circa 10 milioni di italiani hanno deciso di concedersi almeno una notte fuori casa con un budget in aumento rispetto al 2024 e pari a circa 440 euro con una differenza di oltre un miliardo rispetto all'anno scorso (si supereranno i 5 milardi di euro contro i 3,9 di 365 giorni fa). Attenzione, invece, a quanto accadrà alla stagioni sciistica che ovviamente durerà alcuni mesi e non sarà una prerogativa soltanto per le feste. " Gli aumenti medi per la stagione in corso sono stimati intorno al +4,1% per gli skipass e al +4,9% per le scuole di sci. Se a skipass e noleggio attrezzatura si aggiungono vitto e alloggio, per una famiglia di quattro persone si arriva ad aumenti prossimi al 30%", fanno sapere Facile.it e Consumerismo No Profit.

Non

dimentichiamoci, però, i rincari sui biglietti dei treni (fino al 300%), su numerosi voli aerei delle tratte nazionali ma anche le spese di chi si muoverà in auto visto gli aumenti del 3% e del 6% rispettivamente per benzina e diesel.