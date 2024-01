Carta Dedicata a te: come attivarla, cosa si può comprare e come controllare il saldo

Confermata anche per il 2024 dall’ultima Legge di Bilancio, Dedicata a te, la carta prepagata sulla quale è possibile ricevere una tantum un bonus spesa di 382,50 euro, si potrà ottenere entro il 31 gennaio prossimo ( https://www.ilgiornale.it/news/cittadini/prorogata-carta-dedicata-te-ecco-quanto-vale-e-chi-ne-ha-2254465.html ). Vediamo qui di seguito come si attiva, a chi spetta, cosa si può comprare e come controllare il saldo.

Che cos’è e a chi spetta

La carta spesa Dedicata a te è una Postepay prepagata e ricaricabile, tramite la quale lo Stato eroga un contributo in via eccezionale. Consiste in un bonus spesa pari a 382,50 euro, appunto, e uno sconto pari al 15%, utilizzabili per gli acquisti di soli beni alimentari di prima necessità presso gli esercizi aderenti alla promozione della misura e abilitati al circuito Mastercard; completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica, nei limiti previsti dalle normative di riferimento. La misura è volta ad aiutare le famiglie con basso reddito e in difficoltà economiche. Ad averne diritto, i nuclei familiari composti da almeno tre persone, con Isee pari o inferiore a 15.000 euro e residenti in Italia. Viene data però priorità ai nuclei con componenti più piccoli di età. Esclusi invece dal contributo i percettori del Reddito di cittadinanza, di inclusione, Naspi o altre indennità.

Come si ottiene e come si usa

La carta non va richiesta, tutti i beneficiari vengono individuati direttamente dall'Inps e dai Comuni, che comunicano agli interessati l’assegnazione del contributo e le modalità di ritiro delle carte, nel caso in cui i requisiti per ottenerla siano soddisfatti. Dedicata a te potrà poi essere attivata e ritirata in qualsiasi ufficio postale, presentando l’apposita comunicazione ricevuta dal comune di residenza, che assegna il codice della carta prepagata al Codice fiscale.

Dedicata a te funziona come una qualsiasi carta prepagata dotata di Pin e potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, che vendono generi alimentari, convenzionati con il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. L’elenco delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa è disponibile collegandosi alla pagina del MASAF, www.politicheagricole.it, dedicata alla carta.

Per cosa si può utilizzare

Come detto, la carta è destinata esclusivamente all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come carne (bovina, suina, caprina, cunicola, avicola, ovina), pescato fresco, ortaggi freschi e frutta, latte e derivati, uova, olio di oliva e di semi, prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria, lieviti naturali; e ancora: pasta, riso, orzo, farro, mais, avena, farine e altri cereali, miele, zucchero, cacao in polvere, cioccolato, pomodori pelati e conserve, legumi, semi e frutti oleosi, alimenti per bambini e per la prima infanzia, acqua minerale, aceto di vino, caffè, camomilla, tè. Esclusi farmaci e bevande alcoliche. Il nuovo rifinanziamento prevede anche una ricarica di circa 77 euro per acquistare benzina e abbonamenti a mezzi pubblici, ma per questo bisognerà attendere la definizione dei dettagli nel decreto attuativo.

Come verificare saldo e lista movimenti

Secondo quanto riportato nella pagina dedicata di Poste Italiane, il servizio di comunicazione del saldo e della lista movimenti della Carta Dedicata a Te è disponibile presso qualsiasi punto ATM Postamat. Per controllare l’importo residuo sulla prepagata, quanto si è speso e gli acquisti effettuati, è possibile recarsi presso gli sportelli automatici abilitati (che si trovano fuori dagli uffici postali), inserire la carta nello spazio apposito; sul display, tra le diverse opzioni, si potrà scegliere “Visualizza Saldo”, inserendo il codice Pin della carta: a questo punto comparirà l’importo a titolo di saldo, che sarà possibile stampare. La carta Dedicata a Te non è abilitata al prelievo di contanti, né può essere ricaricata dall’utente. È consentito esclusivamente il controllo di saldo e lista movimenti.

In caso di smarrimento o furto

Come per le normali carte bancomat e di credito, le carte smarrite o rubate vanno immediatamente bloccate da Poste Italiane, per cui è necessario chiamare il numero verde gratuito 800.210.170 (dall’Italia) o +39.06.4526.3322 (dall’estero). Per le carte smagnetizzate o non funzionanti, invece, l’utente dovrà recarsi in qualsiasi Ufficio Postale e chiederne la sostituzione.