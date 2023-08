Arriva il super algoritmo per stanare gli evasori

Prevenire i reati fiscali identificando i potenziali contribuenti a rischio di infrazioni tributarie, preferendo questo approccio alla pura e semplice repressione ex post, tutelando al massimo l'entrata nei dati sensibili dei cittadini: su richiesta del Garante della Privacy l'Agenzia delle Entrate ha svelato come funziona il cosiddetto "anonimometro", il meccanismo basato su algoritmi e intelligenza artificiale con cui viene operata una graduale scrematura dei potenziali profili a rischio.

In sostanza, parliamo di uno strumento che permette all'Agenzia di procedere a controlli incrociati sui conti correnti dei contribuenti e i dati che ha a disposizione l’amministrazione tributaria non identificando anagraficamente i soggetti, così da non violare la loro privacy.

Un meccanismo articolato e complesso ma che rimane totalmente sotto il controllo discrezionale dell'umano parte sostituendo con codici fittizi i profili anagrafici dei soggetti e permettendo così, tramite l'anonimizzazione, di incrociare i dati fiscali dei profili associati a movimenti incongrui con la situazione patrimoniale. Oppure, al contrario, può identificare i soggetti a rischio con "la partenza da una platea di titolari di partita Iva che operano in un determinato settore e dichiarano ricavi o compensi inverosimili alla luce di informazioni desumibili da dati disponibili come le materie prime e le spese per il personale", come spiega Il Sole 24 Ore. In entrambi i casi, " il riscontro con i movimenti in ingresso sui conti corrente, indicativi di ricavi o compensi non dichiarati, permette di individuare contribuenti a maggior rischio su cui concentrare poi gli approfondimenti ".

In entrambe le occasioni l'Agenzia delle Entrate mira a prevenire i contribuenti fraudolenti e dannosi. L'intero processo, dall'inizio della ricerca tra i profili a rischio alla restrizione del campione per capire quali codici corrispondano a atteggiamenti potenzialmente rilevanti sul fronte delle infrazioni, consta di dieci step ed è mantenuto sotto la supervisione degli operatori umani dell'Agenzia delle Entrate. A ogni codice univoco non anagrafico l'algoritmo dà una possibilità potenziale di comportamento teso all'evasione, e starà ai funzionari decidere in che misura approfondire l'indagine e procedere con l'analisi di confronto tra vari anni fiscali per accertare la concreta esistenza di violazioni.

Un controllo a campione ben mirato che può avere il risultato di accertare sempre più a monte le infrazioni. E che l'Agenzia vuole utilizzare, si legge nel documento con cui l'anonimometro è presentato, " circoscrivendo i controlli nei confronti di soggetti a più elevata pericolosità tributaria " con un processo avente " minore impatto su cittadini e imprese anche in termini di oneri amministrativi ".