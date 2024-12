Condominio: ecco le novità per l’amministratore sulla sicurezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Arrivano nuovi obblighi per l’amministratore di condominio in materia di sicurezza.

Il Decreto Legge n. 19/2024, modificando il precedente art. 27 del D.lgs 81 del 2008, “amplia”, nel settore dell’edilizia, la platea delle figure che si devono dotare o verificare la presenza di una vera e propria patente a punti per la realizzazione di lavori da cantiere.

Ma cosa c’entra la figura dell’amministratore?

Entriamo nel dettaglio.

Patente a punti e amministratore di condominio

Nel campo dei lavori in edilizia, quando si tratta lavori di cantiere, il D.lgs 81 del 2008 prima e ora il Decreto n. 19 con l’art. 90, stabiliscono che, dallo scorso primo ottobre, siano “ tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro ”.

Come ricorda il dipartimento per il programma di governo della presidenza del Consiglio, " La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. È rilasciata, all’esito della domanda presentata sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti. I 30 punti iniziali possono essere incrementati fino a un massimo di 100 punti, in ragione dei criteri indicati dal decreto".

Ma in che modo viene chiamato in causa l’amministratore di condominio?

Nella sua funzione, l’amministratore viene riconosciuto, da parte del Ministero del lavoro, quale committente dei lavori e ciò comporta l’assunzione di specifici obblighi tra cui quello di accertarsi, nel momento in cui dovrà affidare un appalto per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nel condominio di cui è responsabile, che la ditta scelta sia in possesso di questa patente.

La verifica dovrà essere effettuata in due momenti differenti:

prima dell’inizio dei lavori con una verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la ditta prescelta a fare i lavori;

durante lo svolgimento dei lavori, monitorando costantemente che costantemente che la patente di cui è in possesso la ditta rimanga valida per tutta la durata dell’intervento.

La verifica dovrà essere fatta su tutti i tipi di interventi, dai più semplici come la sostituzione delle luci condominiali, ai progetti più complessi come i rifacimenti delle facciate.

Laddove non

venga effettuato questo controllo sarà l’amministratore a dovere rispondere al condominio per mancata vigilanza, anche in termini di risarcimento con sanzioni pecuniarie significative che vanno da 711,92 a 2.562,91 euro.