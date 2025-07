Cosa puoi fare con la nuova app di Poste Italiane: le 5 nuove funzioni

Poste Italiane compie un importante passo per quanto concerne la migrazione dei suoi clienti su un'unica applicazione, attraverso la quale sarà possibile gestire tutti i servizi e prodotti gestiti dall'azienda.

Per il momento, pur trattandosi ancora di un piccolo passo verso il completamento di questo passaggio epocale, la super app digitale è già utilizzata da 9 milioni di utenti e sta progressivamente soppiantando le vecchie applicazioni come BancoPosta e PostePay. La strategia di Poste, come dichiarato esplicitamente, è quella di realizzare "una piattaforma di relazione e connessione con i clienti, offrendo in modalità omnicanale servizi di qualità e tutte le novità relative all’offerta" , ma non tutti hanno accolto con entusiasmo l'idea di dipendere da un'unica applicazione per gestire i vari prodotti.

A partire dallo scorso 30 giugno, il primo passo è stato quello di dare inizio alla migrazione dei fruitori dell'applicazione BancoPosta verso la nuova super app, che si è conclusa ufficialmente il 22 luglio: a partire da questa data, infatti, il programma non risulta più reperibile sugli store digitali. Lo stesso destino, a iniziare dalla data del 9 ottobre, avranno i clienti che utilizzano l'app PostePay: l'obiettivo entro fine anno è quello di trasferire circa 16 milioni di utenti sull'applicazione unica.

Ma cosa sarà possibile fare dalla nuova app? In sostanza sarà un hub centralizzato dal quale si potranno gestire tutti i servizi targati Poste Italiane, a partire dalle carte Banco Posta e PostePay fino ad arrivare ai prodotti di risparmio come ad esempio i Libretti Postali, ma non solo. Dalla super app si potrà prenotare il proprio appuntamento all'ufficio postale e addirittura precompilare alcuni moduli e documenti da completare poi allo sportello, tagliando i tempi di svolgimento delle operazioni. Anche le polizze assicurative potranno essere gestite dalla stessa applicazione, esattamente come le forniture di luce e gas o le linee telefiniche mobile e fisse.

A parte la possibilità di spedire raccomandate e pacchi, il cliente sarà in grado attraverso il nuovo programma di effettuare bonifici e ricariche, di prelevare denaro contante presso gli ATM pur non avendo con sé fisicamente la carta, di domiciliare le bollette, di effettuare pagamenti PagoPA e di pagare bollettini postali e bolli di auto e moto. Grazie alla funzione "Mappe", l'utente potrà verificare qual'è l'ufficio postale più vicino al luogo in cui si trova, i Punto Poste e i Punto Lis, i locker per ritirare i pacchi o rispedirli indietro. "La funzione Mappe dà anche la possibilità di trovare gli Atm Postamat e le cassette postali, oltre agli spazi filatelia e ai negozi che aderiscono a ScontiPoste, il programma di cashback di Poste Italiane" , spiega l'azienda.

Entrando nel campo delle novità, ecco il "wallet digitale", spazio in cui si potranno conservare tutte le carte, i libretti, i documenti, le carte fedeltà, le spedizioni e le prenotazioni: grazie ad esso si potrà fruire di un QR Code da inquadrare per identificarsi con un click. Secondo punto di forza la "Passkey", introdotta per autenticarsi rapidamente con riconoscimento facciale o impronta digitale evitando i rischi delle password. C'è poi "PostePlus", nuovo servizio gratuito che permette all'utente di scegliere dove e quando ricevere il suo pacco in arrivo, ricevere notifiche in tempo reale sui suoi spostamenti, impostare gli indirizzi preferiti o riprogrammare la data di consegna in caso di problemi entro 15 giorni.

Altra novità è la possibilità di ritirarele raccomandate o gli atti giudiziari a proprio nome, evitando le file agli sportelli. Infine sarà possibile prelevaresenza carta dagli ATM Postamat e dai PuntiLis semplicemente inquadrando un QR Code con lo smartphone.