Dalle cripto alla casa, tutte le novità sul fisco

BANCHE: La norma, contenuta nell’articolo 3 della manovra, si basa sostanzialmente nel rinvio di due esercizi della deducibilità delle svalutazioni su crediti. Esse sono recuperate dal 2027 al 2029 in quote uguali.

CRIPTOVALUTE: La tassazione delle plusvalenze sale dal 26 al 42%

CASA: Le detrazioni delle spese di efficientamento energetico sulla prima casa restano al 50% per gli anni 2025, 2026 e 2027. Per le secondo case la detrazione è ridotta al 36% nel 2025 e al 30% nel 2026 e nel 2027.

SCONTRINI: È obbligatorio che i registratori di cassa siano collegati telematicamente ai Pos per inviare immediatamente all’Agenzia delle Entrate l’aggregato dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri

RIMBORSI SPESE: i rimborsi delle spese di trasferta, vitto e alloggio dei dipendenti non concorrono alla formazione del reddito se tracciabili elettronicamente. Lo stesso vale per i datori di lavoro ai fini Irap.

ASSICURAZIONI: Per le assicurazioni sulla vita sottoscritte dal 2025 è obbligatorio il versamento annuale dell’imposta di bollo. Tale costo viene scomputato dal montante versato alla scadenza o al riscatto della polizza. Per i contratti già in essere le compagnie dovranno versare il pregresso per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Anche in questo caso i costi saranno scomputati al momento della scadenza o del riscatto.

GIOCHI: prorogate fino a fine 2026 le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di Bingo, di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonché di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi

da divertimento e intrattenimento. Sarà effettuata un’estrazione settimanale in più dei giochi del Lotto e Superenalotto il venerdì per aumentare di 50 milioni le risorse da destinare al Fondo per le emergenze nazionali.