Dazn aumenta di nuovo i prezzi. Tutti i costi per gli abbonati

Se è vero che Dazn si ingrandisce con sei nuovi canali tematici attivi tutto il giorno e dirette che, come fa sapere la piattaforma britannica di streaming, aggiungono circa 700 ore complessive e una migliore offerta per gli utenti in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi, il rovescio della medaglia è dato dagli aumenti sul costo annuale degli abbonamenti. Gli appassionati, quindi, dovranno mettere mano al portafoglio a causa di questi rincari.

Quali sono i nuovi prezzi

Nel caso specifico, il piano Standard rimane a 359 euro (quasi 30 euro mensili) che andrà pagato tutto in una volta ma costa 399 euro (40 euro in più) se l'abbonamento viene effettuato da Google Pay o da Apple Store. Aumenti per tutti, invece, sul piano Plus che salirà da 539 a 599 euro l'anno, un rincaro di ben 60 euro: in questo caso si può scegliere anche di pagare ratealmente la cifra per 59,99 euro mensili. Bisogna ricordare che nel primo caso, ossia del piano Standard, l'abbonato potrà vedere le gare di calcio nazionali ed europee su due diversi dispositivi utilizzando lo stesso collegamento Internet mentre con il piano Plus si potranno vedere due eventi anche da luoghi diversi. Tra gli altri piani di abbonamento che si possono sottoscrivere, dal prossimo giugno chi vorrà potrà pagare mensilmente un piano di 365 giorni, in 12 rate, a 34,99 euro al mese. Esiste poi il piano che consente di disdire in qualsiasi momento, quello senza vincoli, al prezzo di 40,99 euro al mese.

"Ennesimo aumento dei prezzi"

I rincari non vanno giù a Udicon (Unione per la difesa dei Consumatori) che ha denunciato " l'ennesimo aumento dei prezzi degli abbonamenti Dazn che colpisce duramente i consumatori italiani. Nonostante i precedenti rincari di gennaio, che avevano già visto un incremento del 20%, ora Dazn propone ulteriori aumenti senza alcun miglioramento effettivo nei servizi offerti ”, ha dichiarato Martina Donini, presidente nazionale di Udicon. " Gli abbonati che avevano scelto il piano Dazn Plus con pagamento in un’unica soluzione stanno ricevendo email con la comunicazione di un aumento da 539 euro a 599 euro all'anno, un incremento di oltre il 10%. Chi preferisce il pagamento dilazionato mensilmente, invece, si trova ora a pagare 59,99 euro al mese rispetto ai 49,99 euro di gennaio, un aumento che supera il 20% rispetto allo scorso anno. Inoltre, gli utenti che si abbonano tramite il Play Store vedono i costi ulteriormente aggravati, con il piano DAZN Plus che raggiunge i 69,99 euro al mese ”.