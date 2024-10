Detrazioni, arriva il quoziente familiare: ecco chi ci guadagna. Tutti i calcoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Una novità della manovra 2025 è la sperimentazione di una sorta di «quoziente familiare», ossia la rimodulazione delle aliquote in base al numero dei componenti di un nucleo. La parte sperimentale è costituita dal fatto che l’applicazione non avverrà direttamente sull’Irpef ma sulle detrazioni legate ad alcune spese. La modalità, secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore, è strutturata in base a fasce di reddito: 8% fino a 50mila euro, 6% tra 50 e 100mila euro e 4% oltre i 100mila. Il montante ammesso a detrazione, invece, dipenderà dal numero dei componenti il nucleo familiare, tenendo conto che si potrà esercitare un’opzione sulle spese che si intende scalare dalle tasse, eventualmente perdendo delle opportunità per concentrare il “bonus” esclusivamente su un capitolo. Premettendo che le norme non sono state ancora scritte, si può provare a simularne il funzionamento.

Reddito di 50mila euro e tre figli

Chi ha un reddito fino a 50 mila euro, come detto, potrà portare in detrazione spese pari all’8% del reddito stesso, cioè fino a 4 mila euro. Il tetto di partenza vale per i single. Esso salirà in rapporto al crescere dei carichi familiari. Con tre figli il tetto di spese detraibili dovrebbe raddoppiare, arrivando a 8 mila euro annui. Le aliquote per le spese detraibili sono del 19% per quelle mediche e farmaceutiche, scuola, sport e università, mentre si attestano al 50% e 36%, secondo i casi, quelle sulle ristrutturazioni edilizie. Per quest’ultimo caso è prevista una soglia massima di 96mila euro in dieci anni detraibile al 50%, cioè 4.800 euro l’anno. Per le famiglie numerose resta, pertanto, uno spazio di 3.200 euro in cui far rientrare le spese mediche e quelle per l’istruzione e lo sport dei figli. Occorre ricordare, tuttavia, che questo meccanismo entrerà in vigore nel 2025. Dunque, coloro che, ad esempio, hanno ristrutturato negli anni scorsi potranno continuare a beneficiare del vantaggio senza sommarlo al montante detraibile.

Reddito di 75mila euro

Nella fascia di reddito tra 50 mila e 100mila euro la percentuale da applicare dovrebbe appunto essere del 6%. Un contribuente single (o in regime di separazione dei beni con il coniuge) con un imponibile di 75 mila euro potrebbe disporre al massimo di 4.500 euro l’anno di spese sulle quali applicare le aliquote delle singole detrazioni. Tale cifra è destinata ad aumentare alla presenza di uno o più figli nel nucleo famigliare. Nel caso delle spese per la ristrutturazione, tuttavia, occorrerà valutare attentamente se sia il caso di usufruirne interamente oppure lasciare spazio alle altre spese.

Reddito superiore a 100mila euro

Oltre i 100mila euro il tetto delle spese detraibili in un anno sarà fissato a 4mila euro, incrementabili a seconda del numero dei componenti. In questo caso la selezione dovrà essere ancora più scrupolosa soprattutto nel caso in cui non si sia sposati o si sia in regime di separazione dei beni con la propria metà.

Anche se – per ipotesi – con tre o più figli l’ammontare raddoppiasse, infatti, si perderebbe via via il novero degli sconti del 19% che già dall’anno scorso sono sottoposti a un decalage nella fascia tra 120mila e 240mila euro di reddito lordo annuo. Nel caso in cui questi contribuenti abbiano effettuato ristrutturazioni negli anni scorso, un sollievo giungerà dal conteggio separato dei benefici ammissibili a detrazione.