Dichiarazione di successione: ecco cosa cambia

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato i modelli per la dichiarazione di successione, introducendo importanti novità con il provvedimento 47335 del 13 febbraio 2025. Le modifiche rientrano nella riforma tributaria e riguardano sia il calcolo dell’imposta di successione che il processo di presentazione della dichiarazione. Ecco cosa cambia per chi deve fare questa dichiarazione.

Le novità

La principale novità riguarda il calcolo dell’imposta di successione. In passato, infatti, l’amministrazione tributaria calcolava direttamente l’imposta dovuta. Ora, invece, sarà il contribuente a calcolare autonomamente l’importo, utilizzando il nuovo modello di dichiarazione. In particolare, nel quadro EF del modello è stata aggiunta una sezione dedicata alla liquidazione dell’imposta e alla modalità di pagamento.

Il pagamento

Il pagamento dell’imposta dovrà avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Un aspetto innovativo è che l’imposta potrà essere rateizzata, ma con una condizione: entro i 90 giorni dovrà essere versato almeno il 20% dell’importo, mentre il saldo potrà essere suddiviso in un massimo di 12 rate mensili.

Le modifiche al modello

Anche il modello di dichiarazione è stato modificato per semplificare alcune operazioni. Ad esempio, il quadro El, che riguarda le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per le volture catastali, è stato riorganizzato per facilitare i contribuenti in caso di mancanza di atti legali. Per quanto riguarda i trust elementari, le nuove disposizioni prevedono che l’imposta di successione venga autoliquidata contestualmente alla dichiarazione, senza dover attendere il trasferimento dei beni. In questo caso, il contribuente dovrà versare un importo fisso come imposta.

Come presentare la dichiarazione

A partire dal 14 febbraio 2025, la dichiarazione di successione potrà essere trasmessa in modalità telematica, semplificando il processo di invio. In alternativa, i contribuenti potranno optare per la dichiarazione precompilata, che conterrà già i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, lasciando la possibilità di aggiungere informazioni mancanti.

Per consultare i nuovi modelli e le modifiche dettagliate, è possibile fare riferimento agli allegati 1 e 2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Queste modifiche mirano a semplificare e rendere più autonomo il processo di dichiarazione e pagamento delle imposte relative alle successioni, con l’obiettivo di semplificare la vita dei contribuenti.