Le dieci professioni più ricercate in Italia nel 2025

LinkedIn, come ogni anno, ha stilato una lista delle dieci professioni che hanno registrato il maggiore incremento negli ultimi tre anni in Italia. Questa è la classifica del 2025. È superfluo osservare che competenze digitali (meglio se certificate da una laurea) e l’inglese, parlato e scritto in modo fluente, devono considerarsi imprescindibili come l’alfabetizzazione di base. Anche mestieri tradizionali come l’agente di viaggio, il liquidatore sinistri e il responsabile acquisti non si possono esercitare senza queste skill.



1. Consulente di viaggio (Travel Consultant o Agente di Viaggio)

Con la ripresa del settore turistico, la domanda di consulenti di viaggio è aumentata. Questi professionisti assistono i clienti nell’organizzazione di viaggi personalizzati, offrendo soluzioni su misura e consigliando le migliori opzioni disponibili.

2. Ingegnere dell’Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence Engineer o Machine Learning Engineer)

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando diversi settori, aumentando la richiesta di ingegneri specializzati nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni AI. Questi professionisti progettano algoritmi e modelli che permettono alle macchine di apprendere e prendere decisioni autonome.

3. HR Administrator (HR Admin)

La gestione efficace delle risorse umane è fondamentale per le aziende moderne. Gli HR Administrator si occupano di processi come il reclutamento, la formazione e la gestione delle relazioni con i dipendenti, garantendo un ambiente di lavoro positivo e produttivo.

4. Addetto Prenotazioni (Reservation Agent)

Con l’aumento dei viaggi e degli eventi, gli addetti alle prenotazioni sono essenziali per gestire le richieste dei clienti, assicurando che le prenotazioni siano effettuate in modo efficiente e che le esigenze dei clienti siano soddisfatte.

5. Liquidatore Sinistri (Claims Specialist)

Nel settore assicurativo, i liquidatori sinistri valutano le richieste di risarcimento, determinando la validità delle stesse e l’ammontare del compenso da erogare, garantendo equità e conformità alle politiche aziendali.

6. Cyber Security Engineer (Ingegnere della Cybersicurezza)

Con l’aumento delle minacce informatiche, le aziende necessitano di esperti in cybersicurezza per proteggere i propri sistemi e dati sensibili. Questi ingegneri sviluppano e implementano misure di sicurezza per prevenire accessi non autorizzati e attacchi informatici.

7. Event Specialist (Event Coordinator)

La pianificazione e l’organizzazione di eventi richiedono professionisti capaci di coordinare diversi aspetti, dalla logistica alla gestione dei fornitori, assicurando che ogni evento si svolga senza intoppi e soddisfi le aspettative dei partecipanti.

8. Responsabile Acquisti (Procurement Buyer o Procurement Specialist)

Questi professionisti gestiscono l’approvvigionamento di beni e servizi per le aziende, negoziando con i fornitori per ottenere le migliori condizioni possibili e garantendo che le esigenze aziendali siano soddisfatte in modo efficiente.

9. Technical Sales Specialist

Con competenze sia tecniche che commerciali, questi specialisti supportano le vendite di prodotti o servizi tecnologici, fornendo consulenza ai clienti e assicurando che le soluzioni offerte soddisfino le loro esigenze specifiche.

10. Specialista Marketing e Comunicazione (Marketing and Communication Specialist)

In

un mercato sempre più competitivo, gli specialisti in marketing e comunicazione sviluppano strategie per promuovere prodotti e servizi, aumentando la visibilità del brand e interagendo efficacemente con il pubblico target.