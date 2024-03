Far studiare i ragazzi è un salasso: può costare fino a 115mila euro

Quanto costa mantenere un figlio oggi in Italia? Naturalmente molto cambia in base al reddito disponibile, al tenore di vita delle famiglia e al percorso di studi scelto. Un primo discrimine è il raggiungimento o meno della laurea e poi se la formazione del pargolo avviene presso le scuole pubbliche o, invece, nelle strutture private.

Per fare un calcolo approssimativo si può considerare che, secondo una associazione dei consumatori, chi ha un reddito fino a 22.500 euro annui, spende solo per portare i figli alla maggiore età circa 118mila euro. Ma se le entrate annue sono di 34mila euro, l’esborso può lievitare 175mila euro e per chi ha un reddito di oltre 70mila, può raggiungere quota 320mila euro. Per calcolare i costi è stato preso come riferimento una famiglia di due genitori con almeno un figlio a carico. Insomma, malgrado i bonus dello Stato crescere un figlio resta per molti un lusso. E a pesare è anche l’inflazione: solo nel biennio 2022-2023 i prezzi al consumo sono aumentati del 15 percento.

Dopo i 18 anni, peraltro, le spese diventano ancora più importanti considerando vitto e alloggio, tasse universitarie, spese extra per sport e svago, abbigliamento e trasporti. In particolare, le tasse universitarie per gli istituti statali variano in base alla sede di studio e alle fasce Isee. A Milano, ad esempio, oscillano da poco meno di mille euro a circa 3.400 euro l’anno. Per frequentare atenei privati prestigiosi come l’università Bocconi, la Luiss o lo Iulm la forchetta della retta oscilla invece tra 10 e 16mila euro l’anno. Se poi i figli decidono di frequentare i master post-laurea bisogna aggiungere almeno altri 20mila euro e fino a 35mila euro per quelli più ricercati. Quindi, per una laurea magistrale con successivo master post universitario l’esborso può arrivare ad attestarsi tra i 70mila e i 115mila euro.

Per chi studia fuori sede, alle tasse universitarie si aggiungono poi le spese del mantenimento. Secondo una recente ricerca, chi studia in una città diversa da quella di residenza costa alle famiglie almeno 10mila euro all’anno ma con ampie differenze a seconda della città sede dell’ateneo. Secondo alcuni calcoli aggiungendo a vitto e alloggio anche eventuali attività culturali, i costi dei trasporti per il ritorno periodico a casa, quelli per le spese mediche per i non residenti, si arriva anche a 17-20mila euro.