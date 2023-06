Gas +20%: ecco cosa succede alle bollette

Sarà un’estate molto calda specialmente per quanto riguarda le bollette. Il prezzo della materia gas naturale è diminuito ma lo sconto sul gas istituito nel Decreto Bollette è stato azzerato. Inoltre il contratto del gas olandese riferito al mese precedente è aumentato del 20% per un totale di 28,48 euro per megawattora. Nel Regno Unito l’aumento è del 22%. ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nel mese di maggio ha registrato una quotazione media all'ingrosso del gas inferiore rispetto a quella del mese di aprile. Il prezzo della materia prima per clienti con contratti tutelati è pari a 34,06 €/MWh.

La componente Ug2

All’interno della bolletta è presente la voce Ug2 la quale è fondamentale per garantire la tutela dei consumatori. Questa componente consente di tutelare i consumatori dal fatto che gli importi versati per la commercializzazione del gas e versati dai singoli consumatori siano coerenti con quelli pagati dalle imprese che vendono il gas a condizioni di mercato. Le aliquote che riducevano all’interno del Decreto la cifra Ug2 sono state azzerate, causando quindi un incremento in bolletta. Ad aprile 2023 il prezzo finale per il cittadino racchiudeva tre elementi principali: la spesa per la materia prima che è diminuita del 3,1%, la spesa per il trasporto e la misura anch’essa scesa del 4% e l’aumento degli oneri generali a causa dell'UG2 cresciuti del 29,5%.

Le spese a maggio e il Decreto bollette

A maggio la spesa per ogni famiglia tipo in condizione di tutela è scesa del 13,2%. Questa cifra è però contrappesata dall’incremento della voce Ug2 del 13%. Intanto il Decreto Bollette mantiene l’Iva sul gas al 5% fino a fine giugno 2023. Inoltre vengono assicurati anche gli azzeramenti degli oneri generali di sistema.

La stagione estiva

In estate il riscaldamento non viene acceso ma l’utilizzo del climatizzatore e dell’energia per gli elettrodomestici contribuiscono ad aumentare i consumi e, di conseguenza, anche le bollette. Le previsioni firmate ARERA sono particolarmente critiche in quanto si ipotizzano aumenti del prezzo dell’energia per il successivo trimestre del 10% mentre al 25% per il quarto trimestre se confrontato con quello in corso. Le stime sostengono che nel 2023 la spesa per il gas di ogni famiglia tipo ammonterà a 1.532,49 euro. Il trend resta comunque in calo del 3,9% rispetto ai 12 mesi degli anni scorsi, quindi tra maggio 2021 e aprile 2022.