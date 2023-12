Giovanni Ferrero, è lui l'uomo più ricco d'Italia: la classifica di Forbes

La classifica è chiamata, giustamente, i "Billionareis" del mondo in tempo reale: prima di scoprire chi c'è al vertice globale, in Italia si conferma ancora una volta il più ricco di tutti Giovanni Ferrero, il re della Nutella che si trova anche al 32° posto nella classifica stilata da Forbes con un patrimonio di 39,7 miliardi di dollari. Avanti soltanto di una posizione, ma è quel che tanto che basta per stare davanti a un diretto concorrente internazionale del settore del cioccolato, John Mars, dominatore negli Stati Uniti con un patrimonio di 38 miliardi di dollari.

La ricchezza di Ferrero

Il 59enne imprenditore nato a Farigliano, in provincia di Cuneo, è l'attuale presidente esecutivo dell'omonima azienda dolciaria della sua famiglia, che ha registrato vendite per 15 miliardi di dollari soltanto nel 2022. Conosciuta in ogni angolo della Terra, la sua fortuna deriva soprattutto dall'iconica crema spalmabile alla Nutella e nocciole e i prodotti della Kinder. Ferrero è stato Amministratore delegato anche assieme al fratello Pietro morto per un infarto nel 2011: sei anni dopo si è dimesso da questa carica ma rimanendo in azienda in qualità di presidente esecutivo per dedicarsi alla strategia aziendale. Ferrero ha acquisito l’intera attività di dolciumi della Nestlé, negli Stati Uniti, nel 2018 per la cifra di 2,8 miliardi di dollari.

I più ricchi in Italia

Scorrendo la classifica, al 141° posto nel mondo ma al secondo in Italia ecco Giorgio Armani, leggenda vivente nel mondo della moda, con 13 miliardi di dollari di patrimonio netto. L'azienda dell'89enne residente a Milano ha avuto una nuova ascesa negli ultimi due anni con un incremento di 17 milioni (0,13%). La terza posizione italiana è occupata da Piero Ferrari che ha un patrimonio di 7,5 miliardi di dollari: è l'attuale vicepresidente e proprietario del 10% di Ferrari fondata dal padre, Enzo. La ricchezza ha avuto un'impennata quando il celebre marchio debuttò in Borsa nell'ottobre 2015: Piero Ferrari partecipa attivamente al "Centro Dino Ferrari", un centro medico per la ricerca, la diagnosi e la terapia delle malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari dell'Università degli Studi di Milano.

La donna più ricca d'Italia è Massimiliana Landini Aleotti che, con i suoi tre figli, ha ereditato il colosso farmaceutico Menarini dal defunto marito, Alberto Aleotti, nel 2014: con un fatturato annuo di oltre 4 miliardi di dollari, il patrimonio complessivo segnalato da Forbes ammonta a 6,9 miliardi di dollari.

I più ricchi nel mondo

Al vertice della classifica mondiale, ancora una volta, ecco Elon Musk: il patron di Tesla e produttore dei razzi spaziali Space X possiede un patrimonio netto di 250 miliardi di dollari. Al secondo posto ecco i francesi con Bernard Arnault e la sua famiglia con quasi 200 miliardi di dollari: si tratta del supervisor dell'impero LVMH di 75 marchi di moda e cosmetici, tra cui Louis Vuitton e Sephora. Inoltre, la holding di Arnault, Agache, sostiene la società di venture capital Aglaé Ventures che possiede investimenti in aziende come Netflix e la società madre di TikTok, ByteDance. Terza posizione per Jeff Bezos, che ha fondato il colosso dell’e-commerce, Amazon, nel 1994: diretto rivale di Musk per quanto riguarda la Blue Origin, società aerospaziale che sviluppa razzi.