I dazi di Trump fanno impennare i prezzi degli iPhone: ecco quanto potremmo doverli pagare

Il ciclone Donald Trump ha sconvolto gli Stati Uniti ma le conseguenze più importanti, almeno in ambito economico, si avranno nel Vecchio Continente europeo. I dazi annunciati dall’inquilino della Casa Bianca preoccupano l’Unione europea e gli effetti negativi potremmo vederli presto anche in Italia. Le tariffe sbandierate da Trump - a cui la Cina ha già risposto imponendo contro-dazi del 34% - impattano direttamente sulle società americane molto esposte, produttivamente, verso Paesi soggetti ai dazi.

L'effetto dei dazi su Apple

Tra queste, ovviamente, non poteva mancare Apple. I calcoli più preoccupanti nel merito arrivano direttamente dagli analisti dell’istituto finanziario newyorkese Rosenblatt Securities. Secondo gli economisti, il prezzo dei vari modelli aumenterà del 43% rispetto a quello attuale. “Se si considerano le tariffe reciproche in Paesi come il Vietnam, l’India e la Thailandia, dove Apple ha diversificato la sua catena di approvvigionamento, non sembra esserci nessuna via di scampo”, ha dichiarato Erik Woodring, analista di Morgan Stanley, alla trasmissione “Closing Bell” della CNBC.

Così, il modello di iPhone 16 più economico, lanciato negli Stati Uniti con un prezzo di listino di 799 dollari, potrebbe arrivare a costare fino a1.142 dollari. Il più caro dei nuovi modelli – in attesa dell’uscita dei prossimi, prevista per settembre, è l’iPhone 16 Pro Max. Attualmente viene venduto al dettaglio a 1.599 dollari, ma potrebbe arrivare costare quasi 2.300 dollari se l’aumento del 43% dovesse essere interamente trasferito ai consumatori. L’iPhone 16e, il modello più economico della gamma potrebbe passare dagli attuali 599 dollari a 856.

I prezzi in Italia

E se ci spostiamo in Italia, la situazione ovviamente peggiora. Se già i telefoni Iphone sono sempre stati più costosi rispetto ai prezzi Usa, dopo i dazi targati Trump la situazione potrebbe sfuggire di mano.

Da qui il dato choc: l’ultimo modello di Iphone, in Italia, potrebbe essere venduto a 2.500 euro. Nessun errore di battitura. Se oggi l’iPhone 16 Pro Max da 1Tb viene proposto in Italia a 1989 euro, il prezzo – sempre a causa dei dazi rischia di sfondare la soglia dei