Irpef, ecco come cambieranno le aliquote: le novità sugli scaglioni

Il cuore della Legge di Bilancio ha a che fare anche e soprattutto con le decisioni che verranno prese per i lavoratori autonomi e dipendenti: il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, ha fatto sapere che verrà innalzata a 85mila euro la flat tax per gli autonomi e ci sarà una "tassa piatta" anche sugli aumenti di reddito che riguardano le partite Iva. Ma non è tutto perché si sta per cambiare anche l'Irpef.

Come cambia l'Irpef

"La flat tax incrementale per gli autonomi e l’elevazione del tetto è il primo passaggio. Poi gradualmente e trovando le necessarie coperture, bisognerà andare verso un sistema a tre aliquote", ha affermato il viceministro al Messaggero, sottolineando che durante la legislatura saranno le aliquote saranno "addolcite" fino ad arrivare a un meccanismo flat " che però rispetti la progressività con meccanismi di detrazioni e deduzioni, senza metterci in contrasto con la Carta Costituzionale ". Non si sbilancia, però, sulla tipologia di aliquota: alla domada se saranno 23, 27 e 43, Leo ha risposto che la situazione è in divenire, si vedrà.

Cosa succede ai dipendenti

Se i lavoratori autonomi beneficeranno del tetto di 85mila euro, sui dipendenti il nuovo governo ha innalzato da 600 euro a 3mila euro la detassazione relativa ai fringe benefit. " Con la manovra abbiamo inoltre ridotto la tassazione dal 10 al 5% sui premi di produttività e rafforzato il taglio del cuneo contributivo sui redditi più bassi", ha sottolineato Leo. Quando l'opposizione interviene dicendo che in questa maniera sarebbero aiutate le fasce più alte della popolazione, il viceministro sottolinea che quando si parla di ricchi si allude a chi possiede dividendi e capital gain (plusvalenza) " su cui pagano il 26%, immobili abitativi affittati su cui si versa il 21% della cedolare secca ".

Cosa succede con la legge delega