Isee 2024 cambia tutto: ecco tutte le novità sul modello

Novità per il modello della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Dal 1º gennaio è in arrivo una modifica sostanziale alla documentazione necessaria per calcolare il proprio Isee. Sono diversi gli aspetti su cui vengono applicati i cambiamenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’attrazione nel nucleo dei genitori

L’Inps all’interno del messaggio 4.536 del 18 dicembre ha sottolineato gli aspetti cruciali per una compilazione corretta. La maggior parte delle modifiche è dedicata alle variabili che riguardano la composizione delle famiglie. Il figlio maggiorenne può usufruire della misura chiamata “attrazione” nel nucleo dei genitori, questo indipendentemente dall’età a condizione che non sia coniugato e non abbia figli. L'agevolazione in questione fino a oggi è scattata in caso di convivenza a carico dei genitori ai fini Irpef e con un’età sotto i 26 anni.

Studenti universitari

Viene poi modificata la soglia di reddito per definire "autonomo" lo studente universitario. Il limite viene stabilito a 9mila euro all’anno ma gli enti che amministrano i servizi dedicati al diritto allo studio possono modificarla fino al 5% sia in aumento che in riduzione rispetto al nuovo importo. I componenti maggiorenni del nucleo familiare possono dare l’autorizzazione alla precompilazione dei dati di riferimento senza dover delegare il capofamiglia. Come fare? Accedendo al Sistema Informativo dell’Isee attraverso le credenziali digitali quindi Spid, Cie, Cns nella sezione dedicata.

Violenza di genere e Assegno di Inclusione

All’interno delle istruzioni dedicate alla compilazione della Dsu viene incluso anche un paragrafo specifico per donne e uomini che sono stati inclusi in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Viene inoltre dedicata molta attenzione alle modalità per fare domanda dell’Assegno di Inclusione. Alla misura possono accedere i coniugi che sono autorizzati a risiedere nella stessa abitazione dopo un provvedimento di separazione o di divorzio e i componenti della famiglia, già presenti per l’Isee, che presentano variazioni anagrafiche ma non sulla residenza.

Attività agricole e certificazione fiscale

Ci sono poi altre novità specialmente quelle in merito ai proventi da attività agricole, e la certificazione fiscale 2022. In merito a queste tematiche è possibile consultare la nuova modulistica assieme alle relative istruzioni per la corretta compilazione. Queste informazioni sono a disposizione sul sito www.inps.it nel Portale Unico Isee cercando all’interno della sezione “Informazioni - Modulistica e modelli”.