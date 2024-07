Isee basso? Ecco tutti i bonus a cui si può accedere

Ascolta ora 00:00 00:00

Che bonus posso ottenere con un Isee basso? Una domanda che si dovrebbe porre chi ha un Indicatore della Situazione Economica Equivalente moderato, proprio perché in base al proprio Isee è possibile accedere a prestazioni specifiche come i servizi di pubblica utilità a condizioni particolarmente agevolate. L’indicatore in questione consente di valutare la situazione economica dei nuclei familiari. Ecco le misure a cui si può accedere con un Isee specifico.

L’Isee

Prima di tutto bisogna chiarire che calcolare l'Isee è un'operazione molto facile. Si ottiene sommando il reddito complessivo della famiglia al 20% del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Il valore ottenuto deve essere diviso per il parametro della scala di equivalenza. Inoltre per ottenere l'Isee si può accedere al portale unico dell'Inps oppure ci si può rivolgere a un centro di assistenza fiscale.

Dedicata a te

"Dedicata a te" è un'iniziativa rivolta alle famiglie residenti in Italia con un ISEE ordinario valido che non superi i 15mila euro annui. I beneficiari vengono selezionati automaticamente tra coloro che soddisfano i requisiti, senza bisogno di presentare domanda. La misura prevede un contributo di 500 euro per famiglia, distribuito a partire da settembre 2024 tramite carte di pagamento elettroniche prepagate e ricaricabili, fornite da Poste Italiane S.p.A. Questo importo può essere utilizzato per acquistare beni alimentari di prima necessità nei negozi convenzionati.

Carta acquisti

La Carta Acquisti è una carta prepagata che fornisce un supporto economico di 40 euro al mese. È destinata a persone di età pari o superiore a 65 anni o a famiglie con bambini sotto i 3 anni, che si trovano in condizioni economiche difficili. Per richiederla è necessario recarsi presso gli uffici postali abilitati, compilare un modulo specifico e allegare la documentazione richiesta. La carta viene ricaricata con 80 euro ogni due mesi, previa verifica della sussistenza dei requisiti.

Bonus sociale per disagio economico

Il bonus sociale per disagio economico è uno sconto automatico sulle bollette di elettricità, gas e acqua, destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a una certa soglia. Questo sconto viene applicato per un periodo di 12 mesi su una sola fornitura per ogni tipo di servizio (elettrico, gas e idrico). Anche le famiglie che vivono in condomini possono beneficiare del bonus.

Il diritto al bonus si basa sui seguenti criteri:

Isee non superiore a 9.530 euro per famiglie con al massimo 3 figli a carico;

Isee non superiore a 20mila euro per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

Per ottenere il bonus è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un'attestazione ISEE che rientri nei limiti previsti.

Se l'ISEE è al di sotto della soglia stabilita e le forniture della famiglia soddisfano i requisiti, verificati dal Sistema Informativo Integrato (SII) o dal Gestore idrico, il bonus viene concesso per 12 mesi. L'ammontare del bonus elettrico viene determinato dall'Autorità competente.