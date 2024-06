L'Inps assume a tempo indeterminato. Requisiti, prove e domanda: tutto quello che c'è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è tempo fino al 17 luglio 2024, alle ore 23.59, per partecipare al concorso pubblico indetto dall'Inps, per titoli ed esami, riguardante l'assunzione di sette nuovi professionisti in diverse categorie. I posti a disposizione sono per i candidati con laurea magistrale nelle classi “Finanza” (LM-16), “Scienze statistiche” (LM-82), "Scienze statistiche ed attuariali" (LM-83) ed equiparate, e iscrizione all’Albo degli Attuari sezione A, ovvero titolo a detta iscrizione. Sono validi anche i titoli conseguiti all'estero sempre che siano riconosciuti equivalenti a quelli previsti dal bando. Il concorso è aperto anche per coloro che non hanno ancora conseguito il titolo, amessi in questo caso con riserva.

Come presentare la candidatura

Il candidato, oltre a possedere i titoli previsti dal bando, deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, pena l'esclusione dal concorso. La domanda può essere prodotta solo con procedura online, compilando il format inserito sul portale di reclutamento InPA, sul sito internet https://www.inpa.gov.it, autenticandosi con Spid-Cie-Cns-eIDAS, previa registrazione sullo stesso portale. Da ieri e per i prossimi trenta giorni è possibile inoltrare la domanda per partecipare al concorso. Il candidato ha la possibilità, fino al termine del 17 luglio, modificare o integrare la domanda, dato che ai fini concorsuali verrà presa in considerazione solo l'ultima domanda trasmessa in ordine di tempo.

Gli esami

Le prove si dividono in tre momenti diversi: un esame scritto, un esame orale e la fase di valutazione dei titoli. Ma su quali materie dovrà concentrarsi lo studio dei candidati? La prova scritta verterà sulla risoluzione di problemi di calcolo tramite Excel e in un relativo rapporto scritto e riguarderà, in particolare, le materie di Statistica descrittiva, Inferenza statistica, Matematica finanziaria, Tecnica delle assicurazioni sociali, Elementi di macroeconomia, Legislazione previdenziale. Avranno accesso alla prova orale tutti quei candidati che abbiano raggiunto almeno il punteggio di 21/30 allo scritto. La seconda prova, un colloquio, si baserà sulla discussione relativa alle materie oggetto della prova scritta, ma anche su nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sui principi normativi in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy. Necessaria è la conoscenza della lingua inglese.

La sede del concorso

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Successivamente i candidati saranno informati anche sulle prove orali. Il luogo di lavoro per i vincitori del concorso sarà ladell’Inps, nel plesso di viale Aldo Ballarin numero 42, Roma.