Malattia durante le ferie: cosa deve fare il lavoratore dipendente

Andare in ferie presuppone una programmazione delle proprie attività per nulla scontato, soprattutto quando si è dipendenti e ci si di deve organizzare con il proprio responsabile e i colleghi per non lasciare “scoperto il servizio”. Quindi, una volta che inizia il periodo di riposo ci si vorrebbe rilassare, ma può succedere che l’influenza o una malattia qualsiasi “rovinino” le ferie. Cosa succede in questi casi? È possibile recuperare i giorni di riposo non goduti?

Vediamo come funziona.

Malattia e ferie: le finalità

Per prima cosa occorre evidenziare le finalità della malattia e delle ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore che, così come sancito anche all’interno dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL), devono essere fruiti obbligatoriamente per un periodo di almeno 4 settimane retribuite l’anno.

La malattia, invece, è un periodo per cui il collaboratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per sopraggiunti motivi di salute.

Entrambi gli istituti portano alla sospensione lavorativa, ovviamente per ragioni differenti: le prime presuppongoo che il dipendente non possa lavorare a causa di un’alterazione dello stato di salute che non gli permette di lavorare mentre le ferie hanno lo scopo di consentire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Dalle differenti finalità dei due istituti ne consegue che, laddove intervenga uno stato di malattia durante il periodo di ferie quest’ultime vengono “sospese”, come stabilito dalla sentenza del 30 dicembre 1987, n. 616 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 2109 c.c..

Malattia durante le ferie: cosa succede

Il dipendente che si trova in stato di malattia, anche se durante le ferie, deve comportarsi come se fosse in servizio e dunque:

deve comunicare al proprio datore di lavoro la malattia;

deve recarsi dal proprio medico curante o da un altro medico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per una visita al fine di ottenere il certificato medico da inviare all’Inps; senza il certificato il dipendente non maturerà il diritto a recuperare le ferie non godute a causa della malattia.

L’azienda, una volta ricevuta la comunicazione, ha facoltà di attivare la procedure delle visite di controllo da parte di strutture pubbliche al fine di accertare che lo stato di malattia comporti, effettivamente, la sospensione delle ferie.

Le ferie non godute logicamente non andranno perse ma sarà necessario riprogrammare il nuovo periodo di ferie secondo le modalità di cui abbiamo parlato in un precedente articolo de IlGiornale.It.