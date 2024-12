Natale 2024, ecco 10 consigli tech da mettere sotto l’albero

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è il solito ponte di Sant’Ambrogio, ma comunque è questo il periodo in cui parte il rush finale per i regali di Natale. Ecco i primi consigli per qualche idea tech da mettere sotto l’albero.

Per chi ama gli smartphone pieghevoli

Per chi ha voglia di pieghevoli, Honor fa un’offerta davvero interessante suoi Magic V2 e V3. Quest’ultimo, ovvero il modello più recente, ha uno spessore di soli 9,2 mm e un display interno da 7,9 pollici, offre un'esperienza visiva unica e versatile. Grazie a un coupon il prezzo passa da 1.999,99 a 1.499,99 euro (e con 1,9 euro in più si possono avere accessori come gli earbuds X6, il Band 9 o il 100W charger). Anche la versione precedente, il V2, è in (forte) promozione a 899,90 euro.

Per dare la carica

SBS Power Bank 10000 mAh è un power bank compatibile con MagSafe: si aggancia magneticamente ai dispositivi Apple, offrendo una ricarica wireless semplice e sicura. Con la sua capacità garantisce di non restare mai a secco. Il prezzo è di 69,95 euro.

Per stare al caldo

I termostati intelligenti permettono di regolare il riscaldamento in modo da evitare sprechi. tado° punta anche sul design con il suo modello Kit di base X dotato di Bridge X è possibile regolare le temperature in modo personalizzato, anche da remoto. La confezione dotata di Testa Termostatica Intelligente per i radiatori costa 249.99 euro.

Per la memoria

Per chi vuole fare spazio nel computer conservando dati e foto ci sono gli hard disk Toshiba: si parte da 72,99 euro per il Canvio Advance da 1 Tb e da 75,99 euro per il modello Slim. In caso di necessita professionali c’è l’N300 NAS Hard drive: potenza e spazio per utenti privati, home office e piccole imprese a partire da 137,99 euro (con 4Tb di memoria).

Per il controllo

Se si va in vacanza, meglio avere in casa qualcosa che controlli che tutto sia a posto. Amazon mette in vetrina una serie di prodotti come la Ring Indoor Camera, con funzionalità Live View e video HD a 1080p in tempo reale. Il dispositivo è facile facile da installare e può essere montata su superfici piane, pareti o soffitti grazie alla staffa di montaggio versatile. Costa 59,99 euro.

Per chi videogioca

Sul fronte degli acessori per le console il panorama è vasto. Ma se non si vuole spendere molto, pur facendo un regalo ad effetto, Trust propone le cuffie GXT 416S Zirox per Nintendo Switch. Hanno un peso di soli 244 grammi, potenti driver da 50 mm, un microfono pieghevole. Il controllo volume on-ear e la disattivazione microfono offrono la possibilità di scegliere quando isolarsi nel videogame. Il prezzo è di 19.99 euro.

Per chi scia

Gli attacchi Boa sono la soluzione per sciare senza subire il solito mal di piedi: grazie a una rotellina consentono una misurazione millimetrica della calzata nello scarpone. Basta ganci, insomma. Boa è già adottato da diversi modelli, come il Salomon Shift Alpha Boa 130 con FreeSpine che collega il gambetto e il guscio per aumentare le prestazioni e il controllo (prezzo 800 euro), od anche i Fisher Ranger Pro Mv Boa Dyb compatibile con attacchi da freeride, da discesa grazie al GripWalk e da risalita con l'inserto Dynafit (900 euro).

Per il comfort

In questo caso la tecnologia è la più naturale al mondo: la lana merino. Grazie a una lavorazione speciale gli indumenti esaltano le caratteristiche della fibra igroscopica che può assorbire fino al 35% del proprio peso in umidità, mantenendo la superficie sottostante più asciutta e grande calore per chi li indossa. In più si evita anche la crescita di batteri che causano cattivi odori. Sono da tenere sotto le tute, ma il design incoraggia a mostrarli tra una discesa e l’altra. Prezzo: 119 euro per la maglia Cascade e 99 euro per il pant leggins Cascade.

Per la sicurezza

Yale si è evoluta nel settore della smart home ed offre diverse opportunità per digitalizzare la propria abitazione. Dal kit di allarme smart, installabile con facilità e con sensori antiintrusione e per le porte (si parte da 349 euro), fino a una interessante cassaforte smart che si può sbloccare con lo smartphone anche da remoto e che permette di condividere gli accessi a parenti e amici. Ora è in offerta a 294,90 compresa di Bridge per collegarsi a internet sull’eCommerce dell’azienda.

Per chi è giramondo

Le action cam sono un’opzione comoda per non perdere nessun momento dei viaggi.

Insta360 ha appena fatto uscire una versione BMW Motorrad Edition della X4, una camera per chi ama la moto che permette riprese in 8K a 360°, in questo caso con una nuova sovrapposizione grafica che mostra statistiche specifiche come velocità e direzione e maggiore robustezza. Il listino è di 579,99 euro e la si trova sullo shop di Nital.