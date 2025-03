Nuovo massimo storico per l’oro

Ascolta ora 00:00 00:00

L'oro ha iniziato la settimana con un forte rialzo, superando per la prima volta la soglia dei 3.100 dollari l'oncia. Questa impennata è attribuita alle crescenti tensioni commerciali globali, in particolare ai nuovi dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che alimentano il rischio di una guerra commerciale su vasta scala.

Nelle contrattazioni odierne, l'oro spot ha raggiunto un massimo di 3.128,06 dollari l'oncia, attestandosi successivamente a 3.116,82 dollari, con un incremento dell'1,1%. Parallelamente, i future sull'oro con scadenza ad aprile sono saliti dell'1,1% a 3.148,00 dollari. Dall'inizio dell'anno, il metallo prezioso ha registrato un aumento di oltre il 18%, sostenuto dalle aspettative di tagli dei tassi d'interesse, dagli acquisti delle banche centrali e dalla crescente domanda da parte degli Etf (i fondi negoziati in Borsa).

Le preoccupazioni legate alle politiche commerciali di Trump hanno spinto gli investitori verso asset considerati sicuri, come l'oro. La scorsa settimana, il presidente statunitense ha imposto dazi del 25% sulle importazioni di auto, mentre ulteriori tariffe reciproche sono attese per mercoledì prossimo. In questo contesto diverse banche d'affari hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sul prezzo dell'oro. Goldman Sachs, ad esempio, prevede che il metallo prezioso possa raggiungere i 3.300 dollari l'oncia entro la fine del 2025.

La crescente domanda da parte delle banche centrali, in particolare nei mercati emergenti, contribuisce ulteriormente a sostenere

il prezzo dell'oro. Nel solo dicembre 2024, gli acquisti di oro da parte delle banche centrali nel mercato Otc di Londra hanno raggiunto le 108 tonnellate, con la Cina in testa con 45 tonnellate aggiunte alle sue riserve.