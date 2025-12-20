Occhio a questa nuova truffa: così spariscono quasi 100 euro a volta dalla tua carta

Una nuova truffa ha cominciato a mietere numerosissime vittime in Europa, in particolar modo in Germania. I cyber-criminali sono infatti riusciti a elaborare un metodo per sottrarre denaro dai conti correnti delle vittime ignare, agendo in poco tempo. Al momento le autorità tedesche stanno cercando di contrastare questa attività fraudolenta, e i cittadini sono invitati a prestare attenzione.

Il timore è che il modus operandi, rivelatosi efficace, si diffonda in molti altri Paesi europei, provocando ancora più danni. Questa truffa riesce ad aggirare facilmente i controlli, vincendo anche la diffidenza di certi utenti, ecco perché è importante conoscere bene la situazione.

La truffa dell'addebito funziona in questo modo: la vittima viene contattata da una certa società chiamata Megatipp Emergency Call Services. La società dichiara di voler vendere una "Vorsorge-Karte" o una "Notfall-Card" (ossia tessera di emergenza con dati medici), ma l'utente non ha mai inoltrato alcun ordine. Chi cade nel tranello, trova l'addebito pur non avendo mai visitato i siti web connessi alla società. Questo perché i malviventi sono riusciti a entrare in possesso dell'IBAN. In alcuni casi, invece, i truffatori riescono ad estorcere un "sì" attraverso una chiamata, e poi ad utilizzarlo come prova per un contratto verbale. Quale che sia il metodo, alla fine la vittima viene derubata di informazioni personali e denaro. I malviventi, infatti, abusano illecitamente del sistema SEPA Direct Debit, che permette a un'azienda di prelevare dal conto avvalendosi di un'autorizzazione. L'addebito non autorizzato è fissato a 89,90 euro, quasi 100 euro. Quanto ai dati personale, è probabile che siano stati ottenuti tramite telefonate illecite. Telefonate provenienti da numeri stranieri.

In questo modo sono stati truffati tantissimi tedeschi, che hanno denunciato alle autorità competenti. Non è facile, tuttavia, risalire ai responsabili.

Pare che la sede principale dell'azienda sia in Turchia, perché è lì che arrivano gli addebiti. Il denaro, tuttavia, confluisce a, cosa che lo rende difficile da rintracciare.

Le autorità consigliano di effettuare un estratto conto almeno una volta a settimana.