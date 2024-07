Come pagare con la carta senza il pin: il limite e cosa c'è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

L'avanzare della tecnologia ha portato innegabili migliorie nel nostro quotidiano, rendendo più semplici e veloci molte operazioni; fra queste troviamo anche i pagamenti che, con il metodo contactless, permettono di effettuare transazioni senza neppure la necessità di inserire il codice pin. Questo tipo di pagamento è sempre possibile, oppure ci sono dei limiti? Vediamolo più nel dettaglio.

Quando è possibile il contactless

Il pagamento contactless ha raggiunto il suo massimo negli scorsi anni, durante la diffusione del Covid-19, quando per ragioni sanitarie si è certato di limitare i contatti. Questo tipo di procedura si è poi affermato sempre di più, tanto da diventare di uso comune. Non è possibile, però, ricorrere sempre al contactless, evitando di digitare il pin. Sono infatti stati disposti dei limiti. In Italia, ad esempio, il limite massimo per i pagamenti contactless è oggi fissato a 50 euro. In precedenza era 25 euro.

Chiaramente, con una tolleranza tanto estesa, questa tipologia di pagamento si è sempre più diffusa, e viene utilizzata tanto dai giovani che dalle persone più mature. Pagare contactless è sicuramente più rapido e immediato.

Molte volte i pagamenti contactless devono essere autorizzati, dunque attivati sulla propria carta. Per accertarci che il pagamento vada a buon fine, bisogna assicurarsi che la carta sia compatibile con il terminale Pos (che naturalmente deve supportare la tecnologia contactless). A quel punto si può avvicinare la carta al dispositivo, senza inserirla, a attendere la conferma del pagamento, che dovrebbe arrivare entro pochi secondi. Successivamente l'apparecchio usato dal negoziante emetterà lo scontrino.

Pagamenti sicuri

Qualcuno potrebbe obiettare che pagare senza pin potrebbe essere poco sicuro. Le banche hanno messo a punto una serie di controlli per tutelare i possessori delle carte, e vi è un limite di transazioni consecutive che si possono effettuare senza digitare il codice. Dopo un certo numero di pagamenti contactless, infatti, viene imposto di digitare il pin. Si può anche contattare il proprio istituto di credito chiedendo di bloccare i pagamenti in caso di smarrimento della carta. Tutto avverrà molto rapidamente.

Quando serve il pin

Abbiamo visto che è possibile pagare contactless fino a 50 euro. Superato questo limite, la transazione non può essere effettuata senza inserimento del pin.

Anche dopo una serie di pagamenti potrebbe essere richiesto di inserire il codice, e in questo caso viene fatto per eseguire una verifica sull'identità dell'utilizzatore. L'autentificazione può essere richiesta anche quando la banca rileva delle operazioni giudicate sospette.