Patente di guida, cosa significa il codice 01.02 e cosa si rischia a non rispettarlo

Non tutti gli automobilisti conoscono i codici riportati sulla patente, eppure nel nostro documento di guida non si trovano soltanto i dati anagrafici e la categoria. Sul retro della tessera, infatti, ci sono anche dei codici. Fra questo, uno dei più frequenti è il codice 01.02, ma sono in pochi a conoscerne il significato.

Per prima cosa, cerchiamo di capire che cosa sono questi codici, qual è il loro significato e come vanno letti. Ci sono automobilisti che ottengono la patente, o il rinnovo della patente, ma con delle precise limitazioni. Ecco dunque che sul documento di guida compaiono i cosiddetti codici unionali, validi in tutto il territorio dell'Unione Europea, proprio per non causare squilibri e problemi di interpretazione.

Ci sono codici che impongono l'uso di un determinato ausilio all'automobilista, e vanno dallo 01 allo 03.02. Altri, invece, impongono modifiche o precisi adattamenti del veicolo, dal 10 al 50. Poi ci sono codici che prevedono delle limitazioni, dal 61 al 69. Infine, alcuni codici sono legati a questioni amministrative, dal 70 al 100.

In questo caso siamo interessati allo 01.02 che, come abbiamo detto, è uno dei più comuni, anche se molti non lo conoscono. Già solo leggendo il codice intuiamo che questo fa parte della categoria che va dallo 01 allo 03.02, dunque rientra nel gruppo in cui si trovano tutte quelle disposizioni che prevedono l'uso di un particolare ausilio da parte del guidatore. Nello specifico, il codice 01.02 impone al chi si trova al volante l'obbligo delle lenti a contatto. Non gli occhiali da vista, ma proprio le lenti a contatto, come disposto da prescrizione medica. Il codice 01.01, giusto per saperlo, impone invece l'obbligo degli occhiali da vista.

Nel caso di un codice, o di un altro, non si può scegliere l'altra opzione. Chi ha il codice 01.01 deve usare gli occhiali da vista; chi, invece, ha il codice 01.02, deve indossare le lenti a contatto. Non si possono intercambiare. Ne consegue che chi ha l'obbligo delle lenti, ma viene sorpreso a guidare con gli occhiali, rischia di incorrere in una sanzione. Per poter scegliere di usare uno o l'altro ausilio si deve avere il codice 01.06.

Sono indicazioni precise che non devono essere ignorate, dal momento che tali disposizioni servono a garantire la sicurezza di chi guida, ma anche degli altri automobilisti e pedoni.

Essere fermati alla guida senza le lenti a contatto quando sulla patente si trova il codice 01.02, significa violare l'articolo 173 del Codice della Strada.