Pensioni, arrivano gli aumenti (anche con gli arretrati): ecco i calcoli

Si aspettavano con tanta attesa e adesso c'è una data ufficiale: dal prossimo primo luglio scatteranno gli aumenti per le pensioni minime promesse dal governo sulla Legge di Bilancio con la norma approvata già nei mesi scorsi. Per contrastare il caro-inflazione, come abbiamo visto sul Giornale.it per i trattamenti minini Inps subiranno un incremento dell’1,5% per tutto l'anno in corso e del 6,4% per gli over 75 e, oltrettutto, saranno recuperati gli arretrati tanto attesi da gennaio.

Quali sono le cifre

Calcolatrici alla mano, coloro i quali hanno meno di 75 anni vedranno un importo di 572,20 euro rispetto ai 563,74 euro percepiti in precedenza: gli over 75, invece, avranno un beneficio più alto che arriverà praticamente a 600 euro (599,82 per l'esattezza) con aumenti mensili di 36,08 euro (cifra precedente 563,74). Come detto, questi importi sono previsti per il 2023 perché " l'adeguamento sulla base dell'indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2024 ", ha sottolineato recentemente l'Inps con una nota, e " gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno ".

Quando arrivano gli arretrati

Ovviamente, dal primo luglio i pensionati che rientrano nelle categorie delle minime riceveranno anche gli arretrati dei mesi da gennaio a giugno. Secondo le prime stime, il prossimo l'aumento dovrebbe essere maggiore del 2,7% rispetto all'anno in corso per tutti i pensionati senza distinzioni di età con il nuovo importo minimo che, come detto, dovrà essere definito nei prossimi mesi. Per il prossimo anno e mezzo, quindi, gli aumenti porranno un freno all'inflazione, dal 2025 poi la norma dovrebbe decadere ma manca ancora tanto tempo e ogni discorso è prematuro. Di sicuro, però, se il tasso di inflazione per l'anno in corso è pari al 7,3%, nel 2024 dovrebbe finalmente scendere e attestarsi al 5,5%.