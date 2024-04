"Piccoli e Buoni". Da Poste Italiane un piano di risparmio per i minori

"Piccoli e Buoni". Il Piano di Risparmio messo a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali ha a che fare con il presente, ma in sé racchiude la progettualità e il senso di responsabilità per il futuro. Pensato specificamente per accompagnare i più piccoli sino alla maggior età e per garantire così a essi una base sicura, il Piano di Risparmio prevede la sottoscrizione periodica e automatica di Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori, da zero fino al raggiungimento dei 16 anni. Al compimento del 18esimo anno, l’importo dei Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti, comprensivo degli interessi maturati nel tempo, sarà automaticamente accreditato sul Libretto intestato al ragazzo.

I Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori hanno un rendimento lordo annuo a scadenza che può arrivare fino al 6% in base all'età del minore al momento della sottoscrizione e una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi. Così Poste Italiane, guidata dall'amministratore delegato Matteo Del Fante guarda già oggi all'Italia che verrà, offrendo alle famiglie uno strumento sicuro e flessibile a sostegno delle nuove generazioni. "Piccoli e Buoni" è difatti una soluzione che avvicina i più piccoli al mondo del risparmio, in un'ottica di lungimiranza.

Con il suddetto Piano di Risparmio, oltre a investire nel futuro di figli e nipoti è possibile insegnare a questi ultimi come gestire i risparmi, sin dalla tenera età. Come spiegano da Poste Italiane, si tratta di una soluzione pensata per genitori, nonni, parenti, che può essere sottoscritta da chi ha più di 18 anni e sia titolare di un Libretto di Risparmio Postale o di un conto corrente BancoPosta.

Per sottoscrivere il Piano di Risparmio "Piccoli e Buoni" basta recarsi una sola volta all’ufficio postale in cui è stato aperto il proprio conto o Libretto e indicare il numero del Libretto intestato al minore a cui si vuole regalare il Piano di Risparmio. Il servizio non ha nessun costo per la sottoscrizione, rimborso e gestione, salvo gli oneri fiscali. Con "Piccoli e Buoni" il cliente autorizza il prelievo automatico e periodico dal suo conto BancoPosta o dal Libretto di Risparmio Postale per sottoscrivere i Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori. Emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano, offrono - oltre alla sicurezza - flessibilità e dunque una maggior adattabilità alle esigenze dei sottoscrittori.

Il Piano si può attivare partendo da una sottoscrizione minima di Buoni da 50 euro. Il cliente potrà scegliere, con grande flessibilità, l’ammontare della rata d’ingresso (50 euro e multipli), la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e il giorno di addebito (5 o 27 del mese). In qualsiasi momento il sottoscrittore potrà decidere di cambiare l’importo delle rate, la periodicità o il giorno di addebito e avrà anche la possibilità di sottoscrivere rate aggiuntive, indipendenti da quelli programmate, che incrementeranno il Piano di Risparmio.

È inoltre possibile richiedere il rimborso anticipato del capitale investito in qualsiasi momento, previa autorizzazione del giudice tutelare.