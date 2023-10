Poste Italiane cerca postini: tutti i requisiti e come candidarsi

C'è ancora tempo per proporre la propria candidatura come portalettere per Poste Italiane. Entro la fine del 2023 sono previste 10mila assunzioni a tempo determinato in tutta Italia e il reclutamento dei nuovi postini non è terminato. Chi è interessato può collegarsi al sito ufficiale di Poste Italiane, nella sezione “lavora con noi” e verificare quali sono le posizioni lavorative ancora aperte. In più, allegando il proprio curriculum vitae, si può sempre inviare un’autocandidatura.

I requisiti richiesti

Ma quali sono i requisiti richiesti da Poste Italiane per il ruolo di portalettere? Ecco l’elenco che si può trovare sul sito:

Diploma di maturità o laurea, in particolare possedere un diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100, oppure diploma di laurea, anche triennale, con voto minimo 102/110.

Patente di guida in corso di validità.

Idoneità alla guida del motomezzo aziendale (di solito è il motorino Piaggio liberty 125 cc).

Certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante.

Per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo.

La documentazione che attesta il possesso del titolo di studio dovrà essere presentata se e quando si verrà convocati per la prima volta da Poste Italiane. La zona di assegnazione per svolgere il lavoro di postino verrà successivamente decisa in base a quelle che sono le esigenze aziendali.

Come avviene la selezione

Una volta effettuata la candidatura sul sito ufficiale di Poste Italiane ci sarà una prima fase selettiva con lo svolgimento di un test attitudinale. Tutti i partecipanti che supereranno la prova verranno poi contattati da Poste Italiane per il completamento della selezione che prevede, tra l’altro, oltre al consueto colloquio, anche la prova d’idoneità alla guida del mezzo a due ruote.

Dove assume Poste Italiane

Ecco di seguito le province italiane dove Poste Italiane ha bisogno di portalettere.

Lombardia (selezioni aperte a Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza).

Veneto (Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo).

Piemonte (Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola).ù

Valle d’Aosta (Aosta).

Friuli Venezia Giulia (Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone).

Trentino Alto Adige (Trento e Bolzano).

Umbria (Perugia e Terni).

Toscana (Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato).

Liguria (Imperia, Savona, Genova, La Spezia).

Emilia Romagna (Parma, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara).

Marche (Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo).

Molise (Campobasso e Isernia).

Puglia (Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani).

Basilicata (Potenza e Matera).

Lazio (Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone).

Abruzzo (L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti).

Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias).

Sicilia (Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa).

Campania (Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno).

Calabria (Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia).

I candidati possono scegliere una sola zona lavorativa. La domanda deve essere inviata entro il 5 ottobre 2023. Dopo questa data è sempre possibile inviare una candidatura spontanea.