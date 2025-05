Ecco perché dovresti sempre premere questo tasto dopo aver prelevato al bancomat

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante in questi anni stiano prendendo sempre più piede i pagamenti digitali - in Italia hanno addirittura superato quelli effettuati in contanti - moltissime persone continuano a preferire il vecchio metodo, pertanto sono costrette a recarsi spesso al bancomat per prelevare denaro. Stiamo parlando, dati alla mano, di una bella fetta composta dal 41% dei cittadini, contro il 43% di coloro che hanno scelto di ricorrere ai pagamenti elettronici.

Dal momento, dunque, che sono ancora in molti a preferire il contante e a recarsi allo sportello bancomat, è importante ricordare quali sono gli errori che non devono essere commessi. Una piccola svista, infatti, può portare a conseguenze davvero spiacevoli, dato che i truffatori sono sempre in agguato. In particolare, c'è un passaggio che i cittadini che prelevano al bancomat non dovrebbero mai dimenticare.

Ogni volta che ci serviamo dello sportello ATM di un istituto di credito per ottenere del contante, a fine operazione viene sempre proposto di stampare la ricevuta, che contiene anche il saldo del conto. Il consiglio è quello di non stamparla. Non si tratta di una questione semplicemente ecologica. La ricevuta non andrebbe stampata anche per questioni di sicurezza. Sulle ricevute ATM, infatti, figurano anche dei dati sensibili, come il saldo del conto, ma anche il numero della carta e alcune coordinate bancarie. Niente vieta a un malintenzionato di impossessarsene, magari frugando fra i rifiuti dove abbiamo gettato il pezzetto di carta.

Che fare allora? Il consiglio non stampare la ricevuta, premendo il tasto "No". In caso contrario, una volta letta la ricevuta, questa va tagliata in tanti pezzi piccolissimi e poi gettata via. In linea di massima, è molto meglio verificare il saldo del nostro conto servendoci dell'app offerta dall'istituto di credito di fiducia.

Un'altra cosa da fare, una volta prelevato il contante, è accertarsi che l'intera operazione sia conclusa, e che non sia rimasto nulla di aperto. Ci sono degli sportelli bancomat che, arrivati al termine dell'operazione, chiedono all'utente se intende effettuarne una nuova, e la sessione rimane aperta. In questo caso è importante premere sul tasto "Annulla".

Altri consigli da fare in caso di prelievo al bancomat sono verificare sempre lo sportello - deve essere al sicuro e trovarsi in una zona illuminata -, controllare che non vi siano oggetti sospetti, come piccole videocamere,

coprire la tastiera con la mano quando si digita il PIN, essere in compagnia, rifiutare l'aiuto di persone che non conosciamo o sospette, recuperare immediatamente carta e contanti e mantenere sempre gli occhi ben aperti.