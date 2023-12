Dopo quasi 40 anni Calzedonia cambia nome, come sarà e chi l'ha scelto

Cambio nome per Calzedonia. Il gruppo da oltre 3 miliardi di euro di fatturato diventa “Oniverse”. L’azienda fondata nel 1986 da Sandro Veronesi è pronta al grande passo. I dipendenti sono stati chiamati a partecipare a un concorso per scegliere come si chiamerà la realtà nota a livello internazionale. Ecco tutte le novità.

Il gruppo e il progetto

Il gruppo Calzedonia realizza il proprio fatturato per il 60% all’estero. La realtà si è saputa distinguere all’interno del mercato internazionale. Calzedonia, si legge in una nota, si è diversificata dal “fashion al lusso, passando per la nautica e il food&wine”. L’obiettivo è quello di sviluppare le potenzialità del noto Gruppo che oggi include i marchi Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Eme, Antonio Marras e, dopo l’acquisizione di Cantiere del Pardo, Grand Soleil, Pardo e Van Dutch. Il cambio del nuovo nome ha incluso anche i dipendenti che hanno partecipato tramite un concorso interno all’azienda. La richiesta del contributo da parte dei lavoratori di Calzedonia ha voluto sottolineare l’importanza che ricoprono i collaboratori in merito all’evoluzione e allo sviluppo aziendale.

Il nuovo nome

L’azienda ha specificato che “Oniverse”, il nuovo nome, è una personalizzazione della parola inglese "Universe" e sta a indicare lo spazio, il tempo e i suoi contenuti. Si tratta dell’universo del Gruppo che include brand, valori e persone. Inoltre Oniverse è l’anagramma del cognome Veronesi, un omaggio al creatore che “ancora guida lungo il percorso intrapreso, accompagnato oggi anche dai suoi figli”. Lo stesso Veronesi, presidente di Oniverse, ha dichiarato: “Il Gruppo ha saputo crescere costantemente. Oggi siamo una realtà con una grande storia, un universo in continua evoluzione, con diversi marchi tutti caratterizzati da una propria identità. Per questo la scelta di un nome che fosse indipendente e autonomo, ma che potesse rappresentarne l’essenza di tutti. Vogliamo infatti che ogni marchio abbia la sua autonomia, pur restando parte di un Gruppo. Oniverse indica proprio appartenenza, ma anche libertà. Un insieme eterogeneo, composto da realta? differenti tra loro, ma parte dello stesso progetto”.