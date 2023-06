Quattordicesima, una boccata d'ossigeno: cosa c'è da sapere

Una vera e propria manna per milioni di italiani: le difficoltà del periodo con inflazione e caro-vita saranno in parte attenuate con l'arrivo della quattordicesima in erogazione tra la seconda metà del mese di giugno e i primi sette giorni di luglio. La boccata d'ossigeno complessiva ammonta a circa 14 miliardi di euro di cui quasi la metà (6,8 miliardi) saranno usati per i consumi delle famiglie secondo la stima di Confesercenti basato su un sondaggio dell'Istituto Ipsos.

I settori d'impiego

Visto il periodo estivo in cui stiamo entrando, questa spinta darà man forte soprattutto al settore turistico: secondo i dati raccolti, il 51% degli intervistati impiegherà la mensilità sotto la voce "vacanze" con un utilizzo di circa 3,7 miliardi di euro. Subito dopo, al secondo posto (25% della gente intervistata) verrà utilizzata per i saldi estivi (valore totale 1,8 miliardi di euro) mentre il 18% la impiegherà per acquistare altri prodotti (1,3 miliardi di euro la spesa prevista).

Accanto al meritato riposo e agli acquisti commerciali, però, ci sono esigenze obbligatorie quali conti in sospeso e spese varie (bollette, cibo, ecc.): ecco che 4,7 miliardi saranno utilizzati tra debiti (il 21% ha risposto così), il 15% li userà per mutui e finanziamenti (circa un miliardo di euro) che, come abbiamo visto sul Giornale.it, hanno prezzi sempre più elevati per l'aumento dei tassi della Bce. Una parte di quel tesoretto il 15% degli intervistati lo spenderà per i figli pagando vacanze studio e centri estivi mentre il 14% impiegherà la quattordicesima per sanità e salute. C'è, anche, chi vuole risparmiare quella cifra: 1,5 miliardi di euro finiranno in banca o nei risparmi personali pronti per essere impiegati in caso di necessità e, comunque, per rimpinguare il proprio portafoglio (21% degli intervistati). Una parte minore (12%) li utilizzerà come fonte di investimento.

"Accelerazione importante"