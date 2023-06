Quattordicesima, quando arriva e a chi spetta

La quattordicesima viene di norma versata tra il mese di giugno e il mese di luglio ma, non essendo obbligatoria per legge, ne beneficiano i pensionati con determinate requisiti di reddito e i lavoratori dipendenti, laddove previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) o da contratti individuali.

La questione va approfondita perché, mentre per i lavoratori che la percepiscono il calcolo della quattordicesima è tutto sommato semplice, per i pensionati le regole sono diverse.

La quattordicesima per i lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti, come detto, percepiscono la quattordicesima mensilità solo se prevista dal contratto collettivo o da accordi singoli ma non è escluso che un datore di lavoro possa decidere spontaneamente di erogarla.

Viene versata di norma entro il mese di luglio e, anche in questo caso, le tempistiche sono elencate nei diversi Ccnl. Per esempio, per il terziario il versamento è previsto per la fine di giugno mentre per la logistica entro fine luglio.

Il periodo di maturazione della quattordicesima va dal primo giorno di luglio al 30 giugno e il calcolo viene effettuato sui giorni di lavoro effettivamente prestati all’interno di questo periodo. Chi ha lavorato durante tutto l’anno riceve una quattordicesima piena, ossia in linea con una singola mensilità mentre per gli altri – per esempio per chi è stato assunto durante tale periodo – viene calcolata in quota parte in base ai mesi lavorati.

Il calcolo viene effettuato sullo stipendio e non su elementi aggiuntivi quali la retribuzione per il lavoro straordinario o maggiorazioni a carattere sociale quali, per esempio, gli assegni familiari.

La quattordicesima per i pensionati

Viene erogata dall’Inps ai pensionati che hanno compiuto almeno 64 anni e che hanno un reddito complessivo fino a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (fino al 2016) e fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti (dal 2017), in cifre questo corrisponde rispettivamente a 10.992,93 euro e a 14.657,24 euro (valori per il 2023).

L’importo della quattordicesima varia poi a seconda degli anni di contribuzione che costituiscono tre fasce di diverso ordine e variano da 336 euro a 655,20 euro, come abbiamo spiegato nel dettaglio qui.

Fatti salvi i medesimi requisiti, la quattordicesima spetta anche a chi riceve una pensione di reversibilità.

Il versamento è previsto entro luglio ma per chi matura i requisiti successivamente, il versamento è previsto a dicembre. Per ottenere il versamento non serve presentare domanda, provvederà l’Inps in modo autonomo.