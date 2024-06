Quattordicesime in arrivo, ma più del 50% andrà in consumi

Ascolta ora 00:00 00:00

"I soldi non fanno la felicità"...diceva qualcuno, "ma la quattordicesima potrebbe rendere più sereni", potremmo aggiungere noi. Gli italiani sono pronti a spendere la mensilità extra per i consumi. Infatti tra la seconda metà di giugno e la prima di luglio saranno circa 8 milioni i lavoratori dipendenti italiani che riceveranno la cifra aggiuntiva in busta paga con un importo medio di 1.500 euro e un ammontare complessivo vicino ai 12 miliardi. Si tratta di una somma consistente che per più del 50% dei percettori verrà impiegata per i consumi. Le stime di Confesercenti sulla base di un sondaggio Ipsos descrivono come gli italiani spenderanno la propria quattordicesima.

La quattordicesima

In totale saranno 6,4 i miliardi di euro che verrano destinati ai consumi. Oltre a questo, 4 milioni di dipendenti dei settori terziario, distribuzione e servizi, percepiranno l'una tantum prevista dai rinnovi dei contratti firmati nel mese di marzo, si tratta di quasi 600 milioni di euro in più che verranno erogati a luglio. Nel 2024 il 95% di chi percepisce la mensilità ha già progettato come utilizzarla e il 25% di questi soggetti, quindi uno su quattro, prevede di spenderla immediatamente tutta, non appena verrà erogata. Sul totale delle quattordicesime, ovvero 2,1 miliardi di euro, 900 milioni verranno destinati a investimenti e 1,2 miliardi al risparmio, anche finalizzato ad una spesa futura, c'è anche chi acquisterà una nuova automobile e un lungo viaggio.

Spese obbligate e consumi

In quanto alle spese obbligate queste ammontano a 3,5 miliardi di cui 1,9 riguardano i conti in sospeso, in molti casi bollette, ma anche mutui e finanziamenti da saldare. In questo calcolo rientrano anche 900 milioni circa per le uscite sanitarie, specialmente legate a problemi dentali, e 700 milioni per altri motivi familiari, tra cui il pagamento dei centri estivi per i figli. Restano poi 6,4 miliardi che verranno spesi dagli italiani per acquistare beni e servizi per se stessi e per la famiglia, tra questi le vacanze: il 36% degli intervistati userà la mensilità in più per viaggiare da solo o con i familiari, e a questi si somma un 5% che finanzierà i viaggi studio dei figli. Il viaggio di lungo raggio è la formula più ricercata e, nello specifico, le destinazioni asiatiche, Giappone in testa.

Le altre uscite

Le altre spese riguardano la casa, infatti il 20% ha intenzione di finanziare piccoli lavori di ristrutturazione o comprare mobili e accessori; abbigliamento e accessori, il 19% userà la mensilità extra per acquistare abbigliamento ed accessori in occasione dei saldi estivi, che partiranno il primo sabato di luglio. Inoltre il 16% acquisterà altri beni e servizi, come dispositivi tecnologici, specialmente tablet e tv, ma anche corsi di formazione e master. Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti, ha commentato: "Dopo una primavera più lenta del previsto sotto il profilo dei consumi, le quattordicesime potrebbero fornire una spinta importante alla spesa delle famiglie". De Luise ha proseguito: "L'ammontare complessivo di liquidità in arrivo è in crescita, grazie all'aumento dell'occupazione e, in parte, al processo di rinnovo dei contratti nazionali. Processo che però, in questa fase ancora oggettivamente difficile per molte imprese, dovrebbe essere sostenuto.