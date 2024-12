Revolut lancia il conto corrente italiano, ecco cosa cambia. In arrivo anche il conto risparmio

Ascolta ora 00:00 00:00

Revolut diventa banca italiana. La super app finanziaria, che vanta oltre 50 milioni di clienti a livello globale, di cui quasi 3 milioni in Italia, ha annunciato il lancio della succursale italiana di Revolut Bank UAB e degli IBAN italiani. L'azienda offre ora gli IBAN italiani a tutti i nuovi clienti e offrirà ai clienti esistenti la possibilità di migrare a un IBAN italiano da gennaio 2025.

La succursale italiana di Revolut Bank UAB è operativa dal 18 novembre e da questa settimana, tutti i nuovi clienti Revolut che apriranno un conto corrente in Italia riceveranno un IBAN italiano (che inizia con IT) anziché lituano (che inizia con LT). I conti saranno quindi gestiti dalla succursale italiana di Revolut Bank UAB e supervisionati dall'autorità di regolamentazione locale (Banca d'Italia) e dalla Banca Centrale Europea. I depositi dei clienti continueranno a essere coperti fino a 100.000 € dal Fondo di garanzia dei depositi della Banca di Lituania.

"Questo passaggio rende la succursale di Revolut Bank UAB in Italia una banca a tutti gli effetti nel Paese - rimarca Nicola Vicino, recentemente nominato General Manager della succursale italiana - . Offrire un conto corrente con un IBAN italiano faciliterà le transazioni quotidiane e l'utilizzo di Revolut, rendendo molto più semplice per i clienti sceglierci come la loro banca principale.

Il conto italiano può ora essere utilizzato per ricevere lo stipendio e pagare bollette o addebiti diretti senza alcuna frizione. Secondo uno studio di Revolut, quasi la metà degli italiani (46%) considera essenziale un IBAN locale quando sceglie una banca come conto principale.

Verso i 4 milioni di clienti a fine 2025

L'attuale tasso di crescita di Revolut, pari a 3 nuovi clienti al minuto, si traduce in circa 130mila nuovi clienti al mese. Come già indicato dal Giornale due mesi fa, a questo ritmo la neobanca britannica prevede di poter raggiungere i 3 milioni nei primi mesi del prossimo anno e i 4 milioni di a fine 2025. Guardando ancora oltre, sempre a parità di tasso di crescita, tra due anni i clienti si attesterebbero a 5,5 milioni a fine 2026, collocandosi virtualmente come terza realtà in Italia dietro solo a Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Quest'anno, i clienti italiani hanno effettuato 300 milioni di transazioni utilizzando Revolut, con un aumento dell'86% rispetto al 2023.



Altre novità in arrivo, tra cui il conto remunerato



Revolut ha recentemente iniziato a offrire prestiti personali (non sono previsti costi o commissioni aggiuntive, né costi d'istruttoria) e nelle prossime settimane sono attese altre novità.

Ignacio Zunzunegui, head of growth Sud Europa di Revolut, ha anticipato che in seguito al lancio degli IBAN italiani, presto i clienti potranno accedere agli interessi sui depositi tramite un nuovo prodotto. Si tratta, a quanto risulta al Giornale, di un conto risparmio remunerato senza necessità di vincolo di somme e interessi pagati su base giornaliera.