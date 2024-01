Riparte la "Carta acquisti" da 80 euro

Rinnovato anche nel 2024 il programma «Carta acquisti» dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas. La domanda, completamente gratuita, potrà essere presentata negli uffici Postali, compilando i moduli pubblicati sul sito del Mef. L'aggiornamento Istat dei requisiti per il 2024 consente l'accesso al beneficio con un Isee massimo di 8.052,75 euro per i minori, di 8.052,75 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 8.052,75 euro per i cittadini di età compresa fra 65 e 70 anni e di 8.052,75 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 10.737 euro per gli over 70. I beneficiari che hanno ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, rende noto il ministero dell'Economia, potranno usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta.

Il programma «Carta acquisti» è stato istituito nel 2008 dal governo Berlusconi e fino a novembre 2023 ha erogato oltre 2 miliardi. Ne hanno beneficiato, con almeno un accredito per anno, circa 5,6 milioni di cittadini, di cui 2 milioni di anziani over 65 e quasi 3,6 milioni di genitori con bambini sotto i 3 anni. La «Carta acquisti» rientra nel novero delle iniziative del governo a favore dei redditi deboli che prevedono, tra l'altro, la carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni di prima necessità e di carburanti, la proroga nel primo trimestre 2024 del contributo straordinario per il caro energia destinato ai beneficiari del bonus sociale elettricità, il rafforzamento del bonus asili nido e la riduzione da 90 a 70 euro del canone Rai.