Riso, dove trovare la qualità migliore (ma attenzione ai metalli pesanti)

Si tratta di uno degli alimenti principali della dieta mediterranea e dell'alimentazione degli italiani: il riso è presente quotidianamente sulle tavole degli italiani grazie alle numerose proprietà nutrizionali fatto da qualità di proteine, l'assenza del glutine, ottimo valore biologico e l'alta digeribilità. Accanto a questi benefici, però, cresce l'allarme per gli inquinanti presenti nell'ambiente che vengono assorbiti dall'alimento e molto pericolosi per la salute dell'organismo.

Preoccupazione sui metalli pesanti

" Su venti marche di riso analizzate, più della metà è contaminata da livelli di cadmio elevati. Tre prodotti superano i limiti di legge e per questo li abbiamo segnalati al ministero della Salute", spiegano gli esperti di Altroconsumo che hanno condotto l'indagine. Sono soprattutto il cadmio e l'arsenico a essere assorbiti dalla pianta e che spesso finiscono sulle nostre tavole. C'è da sottolineare che, sebbene si tratti di livelli elevati, rimangono al di sotto di quelli a rischio per la salute. Nel dettaglio sono stati riscontrati alti livelli " nel riso carnaroli dei marchi Conad, Pam e Mondella (MD)" .

Altroconsuma sottolinea che " il livello di cadmio resta comunque basso in considerazione del fatto che si tratta di un prodotto che non consumiamo tutti i giorni" ma che, nel punteggio complessivo, la classifica risente di una certa penalizzazione e voto insufficiente oltre alla segnalazione al ministero per ritirare dal mercato esclusivamente questi lotti: L129D (Conad), L157D (Pam), L171D (Mondella).

I marchi con il riso migliore

L'Associazione rassicura che non su tutti i campioni analizzati sono state trovate tracce di inquinanti, in molte marche di riso i livelli sono ben al di sotto di quelli consentiti dalla legge. A ottenere i punteggio migliori, anche dal punto di vista del palato, ecco il riso carnaroli di Le stagioni d’Italia, Riso del Vo, Riso Almo e Coop. Per questi marchi la vittoria è stata ottenuta sotto due voci differenti, Migliore del Test e Migliore Acquisto.

A giudicare, poi, il grado di cottura sui 20 campioni analizzati sono stati due chef esperti: per oltre il 50% di essi il giudizio è stato contrassegnato da buono e ottimo grazie all'ottima tenuta di cottura, la cremosità e consistenza dei risi. Altre tipologie, invece, non hanno superato la sufficienza mentre è risultato insufficiente il carnaroli Delizie dal sole di Eurospin.

Attenzione ai pesticidi