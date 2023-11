Risparmiare in bolletta è possibile: i 10 suggerimenti per ottimizzare il riscaldamento

Dopo Roma, in cui l'attività degli impianti di riscaldamento è iniziata da ieri, mercoledì 15 novembre, e sarà attiva fino al 7 aprile, toccherà a Napoli, Cagliari e Palermo: qui le date di partenza oscilleranno tra il 22 novembre e l'8 dicembre, a meno che non intervengano delle specifiche ordinanze dei primi cittadini.

In occasione delle ultime accensioni, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha diffuso un vademecum con dieci suggerimenti finalizzati a ottenere dei risparmi nelle bollette di luce e gas, ottimizzando il riscaldamento dell'ambiente domestico senza rinunciare al proprio comfort.

1)Sistemi di controllo

Il primo consiglio è quello di installare dei sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo i consumi in tempo reale: l'uso di un "contatore intelligente" di energia permette di verificare le proprie abitudini di consumo e di accorgersi immediatamente di eventuali malfunzionamenti o di perdite nel sistema. Può essere d'aiuto anche il portale dei consumi di Arera, che offre ai cittadini un servizio gratuito per conoscere le letture e i consumi delle proprie utenze.

Un suggerimento, quello del controllo dei consumi energetici, che vale doppiamente qualora si disponga in casa di un impianto fotovoltaico. In questi casi diventa fondamentale sincronizzare produzione e consumo di energia elettrica attraverso la domotica, vale a dire quei sistemi che permettono di gestire gli apparecchi di casa da remoto, avviando in modo automatico le pompe di calore nel momento di picco di produzione dei pannelli e riscaldando gli ambienti nelle ore centrali della giornata, anche nel caso in cui non ci si trovi in casa.

2)Manutenzione

Indispensabile è anche provvedere alla regolazione e alla pulizia periodica degli impianti di riscaldamento, cosa che consente di ridurre sia i consumi che le emissioni. Per chi non effettua la manutenzione ordinaria è prevista una sanzione che parte da 500 euro.

3)Controllo della temperatura

Per garantire agli occupanti di una casa il massimo comfort è sufficiente raggiungere i 19°C: per ogni grado in meno in genere si risparmia fino al 10% sul consumo di combustibile.

4)Ore di accensione

Come noto, l'Italia è divisa in 6 zone climatiche: il numero di ore di accensione dei sistemi di riscaldamento dipende proprio da quanto previsto per legge in quella di appartenenza. Un'ora in meno di attività significa ottenere un risparmio energetico fino al 15%.

5)Schermatura notturna

L'uso di persiane, tapparelle e tende pesanti riduce significativamente la dispersione di calore verso l'esterno, specie nelle ore più fredde.

6)Uso dei radiatori

Altro suggerimento è quello di non coprire o schermare in alcun modo i termosifoni, così da non ostacolare la diffusione del calore negli ambienti interni. Ottima idea, invece, quella di inserire materiali riflettenti tra il muro e il radiatore: è sufficiente a ridurre la dispersione verso l'esterno anche un semplice foglio di carta stagnola.

7)Finestre

Mai tenere le finestre aperte troppo a lungo in casa per aerare i locali, provocando così inutili dispersioni di calore: per rinnovare l'aria in una stanza sono sufficienti pochi minuti.

8)Check-up della casa

Sarebbe sempre bene affidarsi a un tecnico qualificato per valutare sia l'efficienza del proprio impianto che lo stato di isolamento dell'ambiante da riscaldare, controllando finestre e pareti: porre rimedio a una situazione penalizzante può portare a risparmiare il 40% sul riscaldamento.

9)Valvole termostatiche

L'installazione di valvole termostatiche, che oramai sono divenute obbligatorie per legge nei condomini, consente di ridurre i consumi fino al 20%.

10)Aggiornare i sistemi

Scegliere soluzioni di ultima generazione, sostituendo gli impianti di riscaldamento desueti, è sempre consigliato; meglio puntare su quelli a condensazione o a pompa di calore ad alta efficienza, magari adottando anche cronotermostati, sensori di presenza e regolatori elettronici a distanza.